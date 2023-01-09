英將首度發射軌道衛星 軍事意涵大

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（中央社倫敦8日綜合外電報導）分析家表示，將用於英國首次國內衛星發射的移動式空射火箭系統或可為全球分散的快速反應能力播下種子，戰時即可投注更多目光在太空方面。

路透社報導，億萬富豪布蘭森（Richard Branson）部分擁有的維珍軌道公司（Virgin Orbit），計劃明天在康瓦爾（Cornwall）一個新太空港，從安裝在改裝波音747機翼下的LauncherOne火箭發射9顆衛星。

如無延誤，這將是首次有衛星從西歐領土離開。

目前，重點是來自正在開發在軌製造的Space Forge等公司的商業酬載，但許多人也認為，這次發射是為了戰術軍事目的更快發射有限衛星容量的藍圖。

維珍軌道執行長哈特（Dan Hart）今天在英格蘭西南部召開記者會表示：「烏克蘭在很多方面喚醒了世界，很明顯，有希望出現泛歐洲和美國的合作…而且我們有響應能力，如果世上發生了什麼事，我們可以立即在那裡獲得資產。」

維珍軌道公司表示，去年英國皇家空軍（Royal Air Force ）就在演習展示「響應式發射」的價值。

英國1960年代末和1970年代初曾短暫涉足太空發射活動，當時其「黑箭」（Black Arrow）火箭有一次成功任務，但之後即告取消。

在短時間內將小型衛星送入低軌道，充其量只能填補大型間諜衛星覆蓋範圍的暫時空白，但專家表示，該技術具有一定的民用和軍用雙重潛力，可以分攤成本。

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英國太空總署（UK Space Agency）副署長安內特（Ian Annett）今天在簡報會表示：「它提供了更大的系統彈性或備援性或對偶性，無論是定位、導航和定時，還是更快的介入…就像我們在烏克蘭看到的那樣。」

哈特也告訴路透社：「目前商業比例更大一些，但我們看到國防和國安方面的成長，所以我認為，在這種穩定狀態下，最終可能會達到一半一半。」（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1120109