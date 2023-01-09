國際海事組織：全球海盜活動降至14年來新低

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（中央社法國布勒斯特9日綜合外電報導）國際海事局旗下海事訊息合作與意識中心（Maritime Information Cooperation and Awareness Center,MICA）表示，去年全球海盜活動降至2008年開始統計以來最低水平。

法新社報導，MICA是國際海事局（International Maritime Bureau,IMB）的法國分部，IMB總部則是設於馬來西亞。MICA今天指出，去年有300起海盜活動及搶劫通報。

MICA提及，在被視為海盜活動熱點的非洲西岸幾內亞灣（Gulf of Guinea），2022年只有3艘船隻遭到攻擊，相較之下2019年有26艘。在同一地區，去年綁架案降至2起，2019年曾達146起。

MICA負責人賈斯林（Eric Jaslin）告訴法新社：「（海盜活動數量）從未如此低過。」但他警告：「就海盜活動而言，你永遠不知道明天可能發生何事。我們建議繼續保持謹慎。」

賈斯林指稱，海上毒品和武器販運、走私及武裝衝突依然對航運構成危險。（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1120109