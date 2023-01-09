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瑞士央行估2022年大虧4.4兆創新高 外幣部位重貶

2023/1/9 20:28
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（中央社蘇黎世9日綜合外電報導）瑞士中央銀行今天表示，受到匯損影響，它預估在2022年虧損創下空前新高，達到1320億瑞郎（約新台幣4兆3600億元），也因此無法為國庫帶來任何進帳。

法新社報導，反觀2021年，瑞士央行瑞士國家銀行（Swiss National Bank，SNB）還能創造269億瑞郎（約新台幣8877億元）的獲利。

瑞士國家銀行在聲明中表示，2022年虧損金額當中，多達1310億瑞郎與它持有的外幣貶值有關；另有10億瑞郎虧損則歸咎於它持有的瑞郎部位貶值。

瑞士央行多年來維持超寬鬆貨幣政策，並藉由增持外幣來維繫瑞郎強度。但2022年鑒於通貨膨脹率飆升，瑞士國家銀行開始調升利率及出售持有的外幣。

瑞士央行在聲明中說：「淨損導致2022財政年度無法配發資金，這不僅影響到瑞士國家銀行的股東股利支付，也無法分配獲利給聯邦與各邦。」後者指的是瑞士中央與地方政府。

瑞士央行2021年配發60億瑞郎（約新台幣1980億元）給聯邦及各州政府。2022年虧損確切金額將在3月6日公布。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1120109

#瑞士央行瑞士國家銀行
#瑞士
#法新社
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