菲律賓軍事將領大風吹 前參謀總長接任國防部長

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（中央社馬尼拉9日綜合外電報導）菲律賓總統小馬可仕辦公室今天宣布，曾率領國家打擊COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的前參謀總長加維斯（Carlito Galvez）將成為下任國防部長。

路透社報導，60歲的加維斯原本擔任菲律賓政府跨部門抗疫工作小組執行長。在2017年長達5個月的馬拉威（Marawi）危機當中，他是地區軍事指揮官，督導對抗伊斯蘭國（Islamic State）武裝分子建功，並於2018年擔任菲律賓參謀總長。

加維斯將取代現任國防部長佛斯蒂諾（Jose Faustino ）。小馬可仕辦公室表示，佛斯蒂諾辭去代理部長職務，但未說明原因。

在菲律賓質疑中國派遣民兵船長駐南海，引發雙方關係緊張的情況下，加維斯未來將負責保護菲律賓海上疆域以及專屬經濟區。

菲律賓國防部持續推動軍事現代化，並升級過時的空軍與海軍裝備，以提升能力保護廣濶海上邊區，以及位於南海中國軍事化島礁附近的菲律賓島嶼。

美聯社報導，小馬可仕7日才在沒有說明理由的情況下，撤換5個月前任命的參謀總長巴卡洛（Bartolome Bacarro），任命下個月就要退休的森蒂諾（Andres Centino）取而代之。

小馬可仕去年8月下令巴卡洛接替森蒂諾，現在卻又從十多名將領中選擇森蒂諾回鍋擔任參謀首長，展開新一輪3年任期。

報導稱，辭職的代理國防部長佛斯蒂諾是巴卡洛的支持者，兩人就讀菲律賓軍官學校（Philippine Military Academy）時是同班同學。巴卡洛的3年任期原本應該到2025年8月為止。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1120109