入北約遙遙無期 瑞典先與美加強防務關係

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（中央社斯德哥爾摩9日綜合外電報導）土耳其持續阻撓使瑞典加入北大西洋公約組織（NATO）遙遙無期，瑞典今天表示，已與美國就加強防務合作展開會談。

法新社報導，瑞典國防部表示正與美國談判一項協議，盼在北約框架內及透過雙邊方式，與美國進行更密切協作。

瑞典國防部長強生（Pal Jonson）在給法新社的書面聲明中說，所謂防務合作協議（DCA）將涵蓋的具體內容尚在協商，「但可讓美軍更容易在瑞典行動」。

強生說：「可能會涉及軍需儲備、投資基礎設施以提供支援，以及駐瑞典美軍的法律地位。」

俄羅斯去年2月入侵烏克蘭後，瑞典與芬蘭放棄數十年的軍事不結盟傳統，並於去年申請加入以美國為首的北約。

土耳其拒絕批准瑞典和芬蘭加入北約的申請，並指責這兩國庇護非法的庫德工人黨（PKK）成員。這個團體被土耳其認定為恐怖組織。瑞典8日時表明無法做到土耳其提出作為交換條件的所有要求。（譯者：陳昱婷/核稿：陳亦偉）1120110