更多編輯台推薦新聞：
台北愛樂少年樂團音樂會 挑戰一口氣演奏10首全國大賽決賽指定曲
文化

台北愛樂少年樂團音樂會 挑戰一口氣演奏10首全國大賽決賽指定曲

健保卡遺失損毀可用手機補辦 申請流程這裡看
生活

健保卡遺失損毀可用手機補辦 申請流程這裡看

中央社啟事
社會

中央社啟事

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
購屋族指平均地權條例打到囤房者痛點 新北盼盡速定細則
首頁 / 國際
北約
新聞專題
北約1/171
首頁 / 國際

入北約遙遙無期 瑞典先與美加強防務關係

2023/1/10 15:19
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社斯德哥爾摩9日綜合外電報導）土耳其持續阻撓使瑞典加入北大西洋公約組織（NATO）遙遙無期，瑞典今天表示，已與美國就加強防務合作展開會談。

法新社報導，瑞典國防部表示正與美國談判一項協議，盼在北約框架內及透過雙邊方式，與美國進行更密切協作。

瑞典國防部長強生（Pal Jonson）在給法新社的書面聲明中說，所謂防務合作協議（DCA）將涵蓋的具體內容尚在協商，「但可讓美軍更容易在瑞典行動」。

強生說：「可能會涉及軍需儲備、投資基礎設施以提供支援，以及駐瑞典美軍的法律地位。」

俄羅斯去年2月入侵烏克蘭後，瑞典與芬蘭放棄數十年的軍事不結盟傳統，並於去年申請加入以美國為首的北約。

土耳其拒絕批准瑞典和芬蘭加入北約的申請，並指責這兩國庇護非法的庫德工人黨（PKK）成員。這個團體被土耳其認定為恐怖組織。瑞典8日時表明無法做到土耳其提出作為交換條件的所有要求。（譯者：陳昱婷/核稿：陳亦偉）1120110

#瑞典
#北約
#土耳其
強生
蘇納克二度叩關成英國首相 前高盛分析師肩負救經濟重任
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
瑞典盼入北約 總理：無法達成土耳其所有要求