臨時政府解散 委內瑞拉反對派提議初選整合分裂

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（中央社卡拉卡斯9日綜合外電報導）委內瑞拉反對派領袖瓜伊多原本希望他自建的臨時政府能把總統馬杜洛趕下台，但隨著臨時政府解散，他現在提議舉行初選以整合分裂的反對派，並稱馬杜洛並非無堅不摧。

39歲的瓜伊多（Juan Guaido）今天在卡拉卡斯接受法新社訪問時說：「我們今天面臨的問題是重新整合民主替代方案。一旦民主替代方案得以重新整合，馬杜洛（Nicolas Maduro）百分百是可以被擊敗的。」

委內瑞拉將在2024年舉行總統選舉。瓜伊多希望能在今年上半年舉行初選。

由於內部分裂，反對派最近解散瓜伊多的「臨時政府」。馬杜洛2018年在有爭議的選舉連任總統後，臨時政府於2019年1月得到美國和其他50個國家的承認。

法新社詢問，瓜伊多對那些撤回對「臨時政府」支持的老盟友是否感到失望。

瓜伊多表示：「我們專注於我們從一開始就要求的東西：自由選舉，自2018年以來一直欠我們的總統選舉，（反對派）懸而未決的任務是重新整合民主替代方案。」

「這必須經歷重組、重建的過程…，我相信機會就在不遠處，那就是初選…，我們必須立即做好準備。」

法新社詢問，反對派經歷所有分歧後，能否贏得2024年總統選舉。

瓜伊多說：「如果團結的話，毫無疑問（可以贏得總統選舉）。問題不在於馬杜洛，或者更確切的說，我們今天的問題是重新整合民主替代方案。一旦重新整合，馬杜洛是百分百可以被擊敗的…。面對自由和公平選舉的可能性，馬杜洛絕對是軟弱、可以被打敗的。」（譯者：林沂鋒/核稿：戴雅真）1120110