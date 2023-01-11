中國加速恢復國際航班 1月下旬起擬每週增700班

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（中央社台北11日電）北京調整防疫措施後，進一步恢復國際旅遊商務往來工作。據表示，近期有近40家中外航空公司報送涉34個國家、每週約700班客運航班計畫申請，其中大部分擬於本月下旬至2月之間恢復營運。

中新社報導，中共中央對外聯絡部邀請在華外國工商界人士出席中國防疫政策專題吹風會，中國民航局運輸司司長、一級巡視員梁楠在會中作了上述表示。

據指出，民航局8日起開始受理中外航空公司復航申請，其中包括中美航空公司恢復營運中美航線。

梁楠表示，民航局正在按照程序做好審批工作，歡迎中美航空公司依照協定和市場需求營運兩國間航班，在航班恢復過程中，民航局也會加強與美國民航主管部門溝通，推進中美之間航班順利復航。

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梁楠同時指出，中國民航局並已恢復受理國際客運包機、公務機申請，滿足國際公商務往來需求。

梁楠說，考慮到航空公司恢復營運，國際航班受到市場需求、運力安排、時刻協調、中外航空當局批覆等多重因素影響，需要較長準備時間。另一方面，歷經3年疫情的衝擊，旅客跨國出遊意願仍需一段時間逐步恢復。總體來看，國際航空市場的恢復進度將慢於中國國內航空市場。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1120111