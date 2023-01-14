抗衡中國野心 美國與馬紹爾、帛琉續簽合作協議
2023/1/14 18:31（1/14 18:58 更新）
（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國即將與太平洋島國馬紹爾群島和帛琉達成協議，以擴展關係。在中國迅速擴大其經濟、外交和軍事影響力之際，此舉對美國在該地區影響力之爭與中國維持勢均力敵極為重要。
美國與馬紹爾群島和帛琉本週簽署備忘錄，行政官員希望這為迅速完成更廣泛的協議鋪路，協議將在未來20年內規範這些島國和華府的關係。這些關係給予美國在這些島國獨特的軍事和其他安全權利，以換取美國大量援助。
美國政府認為，延長美國與馬紹爾群島間所謂的「自由加盟協約」（Compact of Free Association, COFA），將是努力保持美國實力和削弱中國在整個印太地區獨斷態度的關鍵。
本週簽署的備忘錄列出，如果馬紹爾群島和帛琉的協議重新談判成功，美國將向這兩國提供的資金數額。美國正與第3個協議國密克羅尼西亞談判類似備忘錄。
美國與馬紹爾群島和密克羅尼西亞的20年協議將在今年到期，與帛琉的協議則於2024年屆滿，但美國政府官員說，他們相信與這3國的協議都可以重新談判並簽署，時間落在今年春季中、後期。
官員不願討論涉及的金額細節，因為這些協議尚未具法律約束力，而作為預算程序的一部分，金額仍須由國會審查和通過。
密克羅尼西亞的新聞媒體Marianas Variety 12日報導，根據馬紹爾群島簽署的備忘錄，它將在4年內收到7億美元。但這項金額僅涵蓋20年協約延長版的1/5，且不包括帛琉將獲得的金額。
負責協議談判的美國總統拜登特使尹汝尚（Joseph Yun）說，這些金額將遠遠超過美國過去所提供。
中國在太平洋地區不斷挖走台灣的盟邦，包括2019年的吉里巴斯
和索羅門群島
吉里巴斯小檔案
- 地理位置：位於中太平洋，赤道及國際換日線貫穿其間
- 面積：由33個大小島嶼組成，陸地面積共811平方公里，分布於360萬平方公里海域，是世界最大的珊瑚環礁島國
- 首都：塔拉瓦
- 人口：約11萬人
- 語言：吉里巴斯語及英語
- 宗教：天主教與基督教為主
資料來源：外交部
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。美國2022年宣布在索羅門群島重開大使館的計畫。索羅門群島已與中國簽署安全協議。（譯者：林沂鋒/核稿：徐崇哲）1120114
索羅門群島小檔案
- 地理位置：為南太平洋地區第三大島國，位於澳洲昆士蘭州東北方約1800公里
- 人口：約67萬
- 語言：官方語言為英語，但方言多達87餘種
- 首都：荷尼阿拉
- 與台灣關係：1983年建交、2019年斷交
資料來源：外交部
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