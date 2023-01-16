「高麗菜式穿搭」防嚴寒 永凍土礦城居民直傳零下50度保溫術

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（中央社俄羅斯雅庫次克16日綜合外電報導）俄羅斯西伯利亞城市雅庫次克（Yakutsk）被稱為地球上最冷城市，上週因異常漫長的寒流，氣溫驟降至攝氏零下50度。

路透社報導，這座俄羅斯遠東永凍土上的礦城位在首都莫斯科東方約5000公里，居民時常碰上零下40度的氣溫。

居民格魯戴瓦（Anastasia Gruzdeva）戴著兩條圍巾、兩副手套和多頂帽子及頭巾踏出室外。她說：「你無法抗拒，只能適應以及看情況穿多一點，否則會很難受。」

她在這座被冰霧籠罩的城市還說：「在這個城市並不真的感覺寒冷，或許是大腦在作祟，讓人有心理準備，告訴你一切正常。」

另一個居民史塔羅蒂納（Nurgusun Starostina）在市場上賣冷凍魚，連冰箱或冷凍櫃都省了。她表示，沒有什麼特別的秘訣來對付寒冷。

她說：「只要穿得暖和就行了。多穿幾層，像高麗菜一樣！」（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1120116

俄羅斯雅庫次克供應商15日在露天市場拍照。（路透社）