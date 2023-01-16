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日參議員水道橋博士因病請辭 剩下任期5人輪值

2023/1/16 19:18
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（中央社記者楊明珠東京16日專電）日本的在野黨「令和新選組」黨主席山本太郎今天召開記者會表示，去年夏天參議院比例區（類似不分區立委）首度當選的參議員水道橋博士（本名小野正芳）今天辭去參議員一職。

日本朝日新聞報導，水道橋博士去年11月起以身體狀況不佳為由暫停職務休假，今天向參議院議長尾辻秀久遞出辭呈，請辭獲准。

山本太郎今天在記者會上說：「水道橋博士議員去年12月起就多次表明辭職的意向。雖然他的病症漸漸改善，但想辭職的意志很堅定。」

水道橋博士辭去參議員後，從去年參議院選舉令和新選組的名簿當中來看，可能由大島九州男遞補當選。不過，山本表示，想有效運用剩下的任期，因此可能由大島等5人每年換一人輪流當參議員。

現年60歲的水道橋博士原本是搞笑藝人雙人組「淺草小子」的成員之一，他也是評論員、專欄作家，去年7月的參議院選舉在比例區首度當選，去年11月1日他公布自己罹患憂鬱症，向參議院申請暫停職務休假。

山本去年11月在記者會上表示，水道橋博士被醫師診斷說：「今年內很難復出工作。」（編輯：韋樞）1120116

#水道橋
#山本太郎
#參議院
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