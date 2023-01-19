能源成本疑慮降 拉加德：歐洲經濟較預期樂觀

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（中央社瑞士達沃斯19日綜合外電報導）歐洲中央銀行（ECB）總裁拉加德今天表示，歐元區今年經濟將比原本擔憂會出現的情況「好很多」，區內國家可以躲過艱苦經濟衰退的希望越來越濃。

法新社報導，拉加德（Christine Lagarde）在瑞士城市達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（World Economic Forum）致詞時表示：「過去幾週（經濟）消息已變得正面許多。」

拉加德說，有關20國歐元區今年經濟相關討論，主流預測說法已從衰退轉為「小幅萎縮」，其中德國等主要經濟體可能全都可躲過萎縮。

根據歐洲央行最新預測，今年歐元區經濟可望成長0.5%。

拉加德表示：「所以這雖然不會是亮麗的一年，卻比我們原本害怕出現的情況好許多。」

拉加德發表這份謹慎樂觀看法，正值2022年因俄烏戰爭爆發而飆升的歐洲能源價格已開始回落。歐洲今年冬季氣候溫和，也有助緩和天然氣短缺疑慮。

能源成本下降，促使歐元區消費者物價漲幅從2022年10月的高點10.6%降至12月9.2%，燃起通貨膨脹終於已經觸頂回落的希望。

然而拉加德警告，歐元區通膨水準仍然「遠遠太高」。她重申，為了讓通膨率降回歐洲央行的2%目標，利率會繼續調升。

歐洲央行積極升息來平抑通膨，自2022年7月以來已將基準利率大漲2.5個百分點（10碼）。拉加德今天表示：「我們應該繼續下去。」（譯者：張正芊/核稿：戴雅真）1120119