菲律賓維甘古城 西班牙殖民史如留存時光膠囊中

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（中央社記者陳妍君維甘市20日專電）維甘古城位於菲律賓呂宋島西北部，距首都馬尼拉車程約8小時。古城建於16世紀，是亞洲保存西班牙殖民遺跡最完好的城鎮，如同把殖民史留存時光膠囊中，供旅人造訪回味。

維甘古城獲聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界遺產之一。聯合國教科文組織網站寫道：「（維甘古城的）建築反映了菲律賓其他地方、中國和歐洲文化元素的融合，形成一種在東亞和東南亞任何地方都無法比擬的文化和城市景觀。」

然而，維甘（Vigan）這個地名卻不是來自西班牙文。

由於維甘古城最初是來自中國福建省的商人聚居地，他們用閩南話稱呼這座城鎮為「美岸」，意謂「美麗的海岸」。後來的西班牙殖民者才把名稱音譯沿襲下來。

時至今日，走進維甘古城，映入眼簾的首先是融合菲律賓、中國和歐洲文化元素的建築，像是走進時空隧道或踏入一座西班牙小鎮。

接著，達達的馬蹄聲在耳邊響起，馬車夫趕著馬車，踏著鵝卵石街道從旅人身邊經過。蔚藍天空下，拿起手機隨手一拍都景致如畫。

維甘市是南伊羅科斯省（Ilocos Sur）省會，緊臨的北伊羅科斯省就是馬可仕家族（Marcos）勢力範圍。只要跟菲律賓友人提起計劃造訪維甘古城，十之八九會聽到對方告訴你：「那裡的食物很好吃！」

最著名的維甘美食莫過於帶著淡淡蒜味的維甘香腸（Vigan longganisa）、炸五花肉（bagnet），還有酥皮餡餅（empanada）、炸雜菜蝦米餅（okoy）和牛雜湯（sinanglao）等。它們有些自西班牙傳入並菲律賓化，有些早在西班牙人到來前就存在於這個城市。

正如多數菲律賓城鎮，南伊羅科斯省和維甘市也存在長期執政的政治家族與勢力，古城現存多座西班牙式宅邸屬於這些菁英家族所有。

維甘古城主要大街－克里索羅哥街（Calle Crisologo）就是取自其中一個菁英家族「克里索羅哥」之名。已過世的南伊羅科斯省首位女省長卡梅林．克里索羅哥（Carmeling Pichay Crisologo）、前省長梅納．克里索羅哥（Mena Crisologo）都是這個家族成員。

卡梅林的丈夫佛羅洛．克里索羅哥（Floro Singson Crisologo）曾是眾議員和前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）盟友。他於1970年遭暗殺，如今造訪維甘市的克里索羅哥博物館，仍可看到佛羅洛遭槍殺時的照片、報導及所著衣物。

另一個舉足輕重的菁英家族是辛松（Singson）。在菲律賓菁英家族密切的政經聯姻體系下，辛松和克里索羅哥家族也存在千絲萬縷的姻親關係。

現今南伊羅科斯省和維甘市政壇主要正是由辛松家族掌控。南伊羅科斯省長赫瑞米亞斯．辛松（Jeremias Crisologo Singson）、維甘市長荷塞．辛松（Jose Singson Jr.）不僅都是辛松家族成員，兩人更是親兄弟。

兩人的兄長查維特．辛松（Chavit Crisologo Singson）曾數次擔任南伊羅科斯省長，任期時間合計達29年之久。

查維特．辛松是現任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）忠誠支持者，選戰期間屢屢現身小馬可仕競選場合。他也是菲律賓著名企業家和富豪，往來馬尼拉和伊羅科斯地區的主要巴士公司「巴達斯」（Partas）即為查維特．辛松旗下企業之一。（編輯：馮昭/黃自強）1120120

維甘古城位於菲律賓呂宋島西北部，獲聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界遺產之一，街道路牌也具有歐洲風情。圖攝於111年11月27日。中央社記者陳妍君維甘市攝 112年1月20日

維甘古城位於菲律賓呂宋島西北部，獲聯合國教科文組織列為世界遺產之一。古城內處處可見停靠路旁的馬車或馬車夫趕著馬車，踏著鵝卵石街道從旅人身邊經過。圖攝於111年11月27日。中央社記者陳妍君維甘市攝 112年1月20日

維甘古城位於菲律賓呂宋島西北部，獲聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界遺產之一。走進維甘古城，映入眼簾的是融合菲律賓、中國和歐洲文化元素的建築。圖攝於111年11月27日。中央社記者陳妍君維甘市攝 112年1月20日