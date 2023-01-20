見證帝國謝幕土耳其誕生 佩拉宮屹立投射時代縮影

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡20日專電）佩拉宮飯店見證3位鄂圖曼蘇丹統治、帝國衰落及新土耳其共和國崛起，也看遍歐洲皇室、權貴及文人騷客。雖然伊斯坦堡陸續有高檔飯店進駐，佩拉宮始終屹立，持續以飯店之身，投射大時代的動人縮影。

土耳其共和國1923年成立後，改以安卡拉為首都，當時最具影響力的報紙及外國使館紛紛遷往新都。昔日的鄂圖曼帝國古都雖然首都地位不再，仍供2006年諾貝爾文學獎得主奧罕．帕慕克（Orhan Pamuk）一片沃土，將失落感訴諸文字，也如歷史學者金恩（Charles King）所說，伊斯坦堡提供了面稜鏡，探索現代土耳其。而坐落金角灣畔的佩拉宮（The Pera Palace）就是鏡面之一。

伊斯坦堡（時稱君士坦丁堡）成為東方快車終點站，佩拉宮為迎接歐洲貴客於1892年應運而生。當時鄂圖曼菁英的知識及文化品味轉向歐洲，雙邊深化經濟往來。佩拉宮一身華貴，兼具歐風及東方主義的陳設，封存了時代精神。

鄂圖曼帝國崩潰前幾年，君士坦丁堡動盪不安，帝國版圖縮小所造成的難民一波波湧入。第一次世界大戰結束後，占領聯軍進駐。佩拉宮接著被希臘富商阿塔納西亞迪斯（Prodromus Bodosakis-Athanasiadis ）買下，大廳盡是占領聯軍的軍官、特務及舉手投足具異國魅力的俄羅斯人。

土耳其回憶錄作者齊亞貝（Ziya Bey）如此描述：外國官員及商人受黎凡特冒險家款待，並與失落的俄羅斯公主，或希臘及亞美尼亞女孩喝酒跳舞，女孩的道德觀薄如他們的禮服。

君士坦丁堡遭占領的首日，年輕的凱末爾（Mustafa Kemal Ataturk）入住佩拉宮，盼能遊說鄂圖曼帝國戰爭部對占領聯軍進行地下抵抗。但他察覺風向不對，便低調前往安納托利亞（Anatolia）發動解放戰爭，1923年成立土耳其共和國。君士坦丁堡也正式改名為伊斯坦堡。

土耳其成為土耳其人的民族國家，使長居於伊斯坦堡的希臘人、猶太人及亞美尼亞人益發不安，憂心占領聯軍完全撤離，這座城市被土耳其完全控制後將風雲變色，大批非穆斯林於1922至1923年間逃離，阿塔納西亞迪斯即是其一。

安卡拉之後通過新法，將佩拉宮收編國有。

對於土耳其政府及許多穆斯林來說，國家徵收佩拉宮是久違的正義時刻。在他們看來，貪婪的少數民族已經榨乾鄂圖曼帝國，並與占領者勾結，背棄獨立戰爭。

佩拉宮1927年再入貝魯特穆斯林商人莫浬耶斯（Misbah Muhayyeş）之手。不修邊幅的莫浬耶斯，正是伊斯坦堡新一代居民的形象，他一戰前就挺民族主義者，經歷土耳其共和國崛起、伊斯坦堡穆斯林文化及資產階級的迅速擴張，買下佩拉宮也非常符合時代氛圍。

土耳其於二戰時抱持中立立場，但是伊斯坦堡得以監視船艦往來的優越地理位置，成為歐陸情報人員交換情資的地點，佩拉宮更是國際間諜戰的前哨站，也於戰後靜看伊斯坦堡在「馬歇爾計畫」（Marshall Plan）美援下逐步擁抱現代化。

如今前英國首相邱吉爾（Winston Churchill）、偵探小說家阿嘉莎克莉絲蒂（Agatha Christie）及文豪海明威（Ernest Hemingway）等住客已逝，佩拉宮仍於喧囂處送往迎來，在土耳其邁向建國百年之際，記錄伊斯坦堡一次次流轉變遷。（編輯：陳惠珍）1120120

伊斯坦堡佩拉宮1892年為迎接搭乘東方快車的歐洲貴客應運而生。當時鄂圖曼菁英的文化品味轉向歐洲，雙邊深化經濟往來。佩拉宮一身華貴，兼具歐風及東方主義的陳設，封存了時代精神。中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡攝 112年1月20日