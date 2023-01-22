希金斯獲選紐西蘭總理 強調面對挑戰充滿幹勁

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（中央社威靈頓22日綜合外電報導）紐西蘭國家廣播電台（Radio New Zealand）報導，執政工黨選出由希金斯（Chris Hipkins）接替阿爾登（Jacinda Ardern）出任黨魁，成為紐西蘭第41任總理。

路透社報導，44歲的希金斯是工黨（Labour Party）唯一提名人選，國會黨團64位議員今天開會確認大多只是走程序而已。

阿爾登19日無預警宣布請辭。

希金斯今天確認出線後說：「這是我人生最大的榮幸，也是最大的責任。」他說：「面對前方的挑戰，我充滿幹勁、情緒激昂。」

希金斯在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行期間抗疫有成，能力備受肯定，在阿爾登內閣其他首長焦頭爛額之際，他總能為阿爾登排憂解難。

希金斯於2008年首次當選議員，並以因應COVID-19疫情而成為家喻戶曉人物。他2020年7月獲任命為衛生部長，同年年底出任因應COVID-19部長。

希金斯選定賽普洛尼（Carmel Sepuloni）出任副總理。

46歲的塞普洛尼具有薩摩亞、東加和歐洲血統，定居奧克蘭（Auckland）。她目前是多個部會的首長，包括社會發展、就業、藝術文化及遺產。

希金斯正式接任總理之前，阿爾登必須先向國王查爾斯三世（King Charles III）在紐西蘭的代理人、總督基羅（Cindy Kiro）遞交辭呈。之後，基羅將任命希金斯出任總理，接著希金斯宣誓就職。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1120122