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2030世博會考察團抵義 市長：羅馬可以贏

2023/1/24 09:39
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（中央社記者陳攸瑋羅馬23日專電）繼利雅德和釜山之後，國際展覽局（BIE）秘書長23日至25日在義大利首都羅馬視察3天。2030年世博會主辦國將於11月決定，羅馬市長嘉提葉里說：「羅馬可以贏。」

義大利媒體「今日羅馬」（Roma Today）報導，國際展覽局祕書長凱爾肯澤斯（Dimitri Kerkentzes）今天抵達羅馬，將與考察團展開一系列參訪行程，親身感受了解世博會候選城市情況。他也將參觀世博會預定場地托爾維爾加塔（Tor Vergata）。

凱爾肯澤斯將會晤嘉提葉里（Roberto Gualtieri）、2030年羅馬世博會促進委員會主席馬索羅（Giampiero Massolo），之後會見義大利企業家。

2030年世界博覽會候選城市原先有5個：義大利羅馬、沙烏地阿拉伯利雅德（Riyadh）、韓國釜山、烏克蘭敖德薩（Odessa）與俄羅斯莫斯科。但因俄羅斯去年2月入侵烏克蘭，目前只有羅馬、利雅德與釜山競爭。

其中義大利和韓國有舉辦世博的經驗。

報導說，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）大力支持羅馬申辦2030年世博會。羅馬的主要競爭對手是利雅德，因為沙烏地阿拉伯有能力與世界各國達成協議及建立關係。韓國釜山被認為競爭力較弱，因為2025年世博會在日本大阪舉辦，應不會再選東北亞城市主辦。

財經媒體「24小時太陽報」（Il Sole 24 Ore）報導，嘉提葉里有信心可以爭取到2030年世博會的主辦權，他表示羅馬可以因其提出計畫的品質與包容性獲勝。

「今日羅馬」表示，如果義大利爭取到2030年世博會主辦權，計劃投資20億歐元（約新台幣660億元）在世博會籌備及舉辦。據計算，將帶來45到500億歐元的產值與創造超過20萬個工作機會。

2030年世博會舉辦地點將於11月由170個成員國投票選定。（編輯：郭中翰）1120124

#世博會
#羅馬
#凱爾肯澤斯
嘉提葉里
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