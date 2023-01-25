提供烏克蘭主力戰車？ 美德最快25日給答案

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（中央社華府/柏林24日綜合外電報導）消息人士透露，美國最快25日宣布提供M1艾布蘭（M1 Abrams）戰車給烏克蘭；預料德國也將一改過去政策，正式宣布援烏豹2戰車（Leopard 2），以協助重塑俄烏戰爭。

路透社引述2名熟悉內情消息人士說法報導，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）已決定運送豹2主力戰車至烏克蘭，並允許波蘭等其他國家跟進。

率先報導這項消息的「明鏡周刊」（Der Spiegel）指出，德國計劃運交至少一個連的豹2 A6戰車，一個連通常有14輛戰車。

至於美國方面，2位美國官員今天告訴路透社，華府準備好啟動程序，以將M1艾布蘭戰車運送至烏國。另名官員表示，根據美方承諾，未來幾個月內可能運交多達30輛戰車。

此前，美、德兩國在提供重型裝甲車上都有所猶豫，擔心此舉會成為俄方升高衝突的理由。

儘管德國和美國都尚未做出正式宣布，基輔當局已公開盛讚這項可能改變這場歷時11個月戰局的舉措。烏國總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）在通訊軟體Telegram發文說：「幾百輛戰車給我們的人員…這將成為拯救民主的一帖猛藥。」

法新社報導，西方國家近幾週允諾提供更先進的軍事裝備，以協助抵禦俄軍入侵，基輔當局的目光則集中在主力戰車上。

德國執政聯盟成員自由民主黨（Free Democratic Party）昨晚發推文稱：「德國向烏克蘭軍援豹式戰車！」

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）表示，他「明確鼓勵擁有可部署豹式戰車的夥伴國，利用這些戰車訓練烏克蘭軍隊」。

他在柏林與北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）會談後指出：「我預料很快就會做出正式決定。」

他並表示：「我們必須向烏克蘭提供更重型且更先進的武器系統，而且必須加快腳步。」

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）則警告，軍援戰車「對柏林和莫斯科當局未來的關係沒有任何好處…還將留下難以抹滅的傷痕」。

根據德國軍事武器管制規則，購買德製武器的國家如欲將其轉售或轉贈給第3國，必須徵得德國許可。（譯者：張茗喧、蔡佳敏/核稿：施施）1120125