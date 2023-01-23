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烏克蘭戰爭11個月 挪威軍方估：俄軍死傷18萬人

2023/1/23 06:20
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（中央社奧斯陸22日綜合外電報導）俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭進行將近11個月，挪威國防軍司令今天公布估計數據顯示，截至目前為止，俄羅斯在烏克蘭的死傷數約有18萬人，烏克蘭則有10萬軍人死傷、3萬平民喪命。

挪威國防軍司令克里斯多福森（Eirik Kristoffersen）接受TV2電視台訪問時說：「俄羅斯的戰損開始接近大約18萬軍人死亡或受傷。」但他沒有具體說明這些數字是如何統計出來。

他還指出：「烏克蘭的戰損可能超過10萬人死亡或受傷。此外，烏克蘭還有大約3萬平民在這場可怕的戰爭中喪命。」

領土接壤俄羅斯的挪威，從北大西洋公約組織（NATO）1949年成立以來就一直是北約成員國。

數個月來，莫斯科和基輔當局都沒有針對各自的戰損提供可靠數據。

去年11月，美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）透露，俄國軍隊的死傷數超過10萬人，烏克蘭方面「可能」也有類似的傷亡數據。（譯者：陳彥鈞）1120123

#烏克蘭
#俄羅斯
#挪威國防軍
克里斯多福森
因應俄烏戰爭安全威脅 挪威調升軍事警戒等級
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