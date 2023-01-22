德可能提供19輛舊型豹2戰車 傳日相岸田2月訪烏

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（中央社基輔22日綜合外電報導）德國媒體報導，柏林面臨提供重型戰車援助烏克蘭的壓力，可能轉移19輛較舊的豹2A5型戰車。日本媒體指出，日相岸田文雄目標2月訪問基輔，將根據當地戰況作出最後判斷。

●傳日相2月訪烏 與澤倫斯基會談

讀賣新聞報導，據日本政府人士透露，岸田可能經波蘭採陸路方式前往基輔，並有走訪其他遭俄羅斯攻擊地區的方案。與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會談時，他將表達持續提供民生支援的意向，面對俄羅斯持續以動用核武進行威脅，也希望跟澤倫斯基確認致力「無核武器世界」對策的重要性。

日本為七大工業國集團（G7）輪值主席國，5月將在廣島市舉行G7高峰會，烏克蘭問題屆時將成為主要議題。岸田有意藉由親訪烏克蘭表明主導繼續提供支援的意向，並發布譴責俄羅斯侵略的聯合文件。

日媒報導，日相岸田文雄（圖）已就訪問烏克蘭首都基輔、與總統澤倫斯基舉行領袖會談為方向展開正式檢討。（圖取自facebook.com/sourikantei）

●傳德國可能提供烏克蘭19輛舊型豹2戰車

德國未批准其他國家向烏克蘭提供德製豹2主力戰車（Leopard 2），面臨基輔及部分歐洲盟邦益發強烈批評。「明鏡周刊」（Der Spiegel）報導，德國可能轉移19輛較舊的豹2A5型（Leopard 2A5）戰車給烏克蘭。這些戰車是在演習時模擬敵軍部隊之用。

德國軍方總計有312輛不同批次生產的豹2戰車。德製豹2戰車被視為全球頂尖的主戰坦克之一，烏克蘭當局目前所用均為俄系戰車，多月來一直懇請盟友提供豹2戰車。柏林對提供豹2給基輔一事極其謹慎，顯然是擔心衝突升高。德國法律規定，使用豹2戰車的其他國家若要提供別國這款戰車，也需經德國同意。

●札波羅熱州戰事加劇 俄軍推進2城鎮

烏克蘭東南部札波羅熱州（Zaporizhzhia）戰事經數月停滯後，本週開始加劇。俄羅斯國營媒體報導，莫斯科扶植的札波羅熱州官員羅戈夫（Vladimir Rogov）表示，俄軍向該州2座城鎮推進，分別是距烏克蘭控制的州府札波羅熱市以南約50公里的奧列霍夫（Orikhiv）和更東邊的古利艾波列（Hulyaipole）。

報導指出：「前線是移動的…這些地點正在發生戰鬥。主動權掌握在我們手中。」烏克蘭部隊在今天的例行簡報中表示，札波羅熱州有「超過15處村落受到火砲砲火影響。」

●俄傭兵組織：烏東鹽鎮烏軍遺體計劃運還基輔

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）21日宣布，計劃把在烏東鹽礦小鎮蘇勒答爾（Soledar）戰事中喪生的烏軍遺體送往基輔控制的領土。

俄方表示，經過激烈戰鬥後，已控制蘇勒答爾。普里格津旗下的RIA FAN媒體網站援引瓦格納指揮官說法報導，集團將動用4到5個車隊，總共約20輛卡車，將陣亡烏軍遺體從蘇勒答爾運送到烏方控制領土。報導強調烏軍傷亡慘重，但未說明會將多少具遺體歸還基輔。（譯者：何宏儒/核稿：徐崇哲）1120122