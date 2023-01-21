俄傭兵組織瓦格納集團成蒲亭侵烏幫凶 爭議軍事行動一次看

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圖為2022年11月4日身穿迷彩服的男子們站在瓦格納位於俄羅斯聖彼得堡的辦公大樓。（路透社）

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（中央社莫斯科21日綜合外電報導）英國廣播公司（BBC）報導，俄羅斯據信約有2萬名傭兵在烏克蘭作戰，他們隸屬名為瓦格納集團的組織，且俄國運用這些傭兵在全世界從事軍事行動，以下為該組織的介紹。

●瓦格納集團（Wagner Group）組成分子為何？

根據英國政府官員說法，俄羅斯在烏克蘭作戰的兵力中，瓦格納集團戰士目前約占10%，其中有數以千計的人是來自俄國監獄的新兵。

英國情報官員指出，在克里姆林宮難以替正規軍找到人員後，瓦格納集團開始大量募兵。據信該組織先前只有5000名戰士，多數是退伍軍人，其中有許多來自菁英軍團。

瓦格納集團的行為也更高調，包括在俄羅斯大城聖彼得堡設立大型新總部。英國智庫皇家聯合軍事研究所（Royal United Services Institute，RUSI）的拉曼尼（Samuel Ramani）博士指出：「它正公開在俄國各城市募兵，在看板打廣告，並獲得俄國媒體報導，稱它是愛國組織。」

●瓦格納集團在烏克蘭做什麼？

過去這段時間，瓦格納集團深入參與俄羅斯試圖攻占烏東城鎮巴赫姆特（Bakhmut）的行動。烏軍指稱，瓦格納集團的戰士被大量派往空曠地帶發動攻擊，許多人因此喪生。

在俄羅斯聲稱攻占巴赫姆特附近城鎮蘇勒答爾（Soledar）後，俄國國防部與瓦格納集團為了功勞屬誰起了爭執。

俄羅斯國防部起初並未提及瓦格納集團參與當地戰鬥，但之後承認瓦格納集團的傭兵扮演了「勇敢無私」的角色。

11日從烏克蘭巴赫姆特遠眺鹽礦小鎮蘇勒答爾可見當地因空襲升起濃煙。（路透社）

●瓦格納集團如何成立？

瓦格那集團的創辦人據信是前俄羅斯陸軍軍官烏特金（Dmitri Utkin），他曾為俄國在車臣征戰，集團取名自他以前的無線電呼號。

瓦格那集團目前的首腦是普里格津（Yevgeny Prigozhin），他是俄羅斯富商，綽號「蒲亭的大廚」，因為他為克宮提供外燴服務。

英國的倫敦國王學院（King's College London）衝突與安全學教授傑爾曼（Tracey German）指出，瓦格那集團的首次任務，是在2014年幫助俄羅斯併吞克里米亞。

之後，約有1000名瓦格那集團傭兵在烏克蘭東部幫助俄羅斯支持的分離主義部隊對抗烏軍。在俄國入侵烏克蘭的幾週之前，瓦格那集團據信發動了「假旗行動」攻擊，給予克宮進攻的藉口。

瓦格納集團在俄羅斯大城聖彼得堡設立大型新總部。圖為一名男子走出瓦格納位於俄羅斯聖彼得堡的辦公大樓。（路透社）

●瓦格納集團還在哪裡行動？

自2015年起，瓦格納集團傭兵持續在敘利亞與親政府軍並肩作戰，並且守衛油田。他們也在利比亞境內支持效忠軍事強人哈夫塔（Khalifa Haftar）將軍的部隊。

此外，中非共和國邀請了瓦格納集團守衛鑽石礦產，這個組織據信也正在看守蘇丹的金礦。西非國家馬利的政府則正在利用瓦格納集團對付伊斯蘭激進組織。

據信普里格津透過瓦格納集團的海外行動牟利。美國財政部表示，他利用瓦格納集團的駐守為自己的礦業公司圖利，美國已將這些公司列入制裁。

●瓦格納集團爭議為何？

社交媒體平台Telegram曾流傳一則未經證實的影片，顯示一名瓦格那集團前傭兵承認在2022年9月變節「對抗俄羅斯」後，遭到爆頭處刑。

在影片中，一名男子自稱是55歲的努津（Yevgenny Nuzhin），他的頭部被用膠帶纏在一旁的磚牆上。他表示自己在10月11日於烏克蘭首都基輔被綁架，之後被關在地窖裡。

在努津說完話後，一名站在他身後、身穿戰鬥服的不知名男子揮舞一把鐵鎚，重擊努津的頭部側面和頸部。努津倒在地上，男子繼續重擊他的頭部。

此外，遭監禁的俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）指控，瓦格那集團首腦普里格津曾親自到訪他被關押的監獄，以招募囚犯加入組織。（譯者：陳正健/核稿：張正芊）1120121