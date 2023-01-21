俄傭兵組織瓦格納參與侵烏克蘭 美列為跨國犯罪組織

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

白宮官員20日說，美國已將俄羅斯傭兵組織瓦格納集團列為「跨國犯罪組織」。圖為2022年11月4日一名身穿迷彩服的男子走出瓦格納位於俄羅斯聖彼得堡的辦公大樓。（路透社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）白宮官員今天說，俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）持續在俄國對烏克蘭發起的戰爭中幫助俄軍，美國已將它列為「跨國犯罪組織」，將於下週實施新一波制裁。

法新社報導，瓦格納集團是由俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的密友、俄國商人普里格津（Yevgeny Prigozhin）所掌控。

美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）說，瓦格納集團在烏克蘭約有5萬名戰士，其中80%來自監獄。

根據柯比出示的美國情報圖像，北韓為瓦格納集團在烏克蘭的行動提供武器。他說，瓦格納集團已不遜於正規俄軍。

他提及，美國財政部正式將瓦格納集團列為跨國犯罪組織，與義大利黑手黨、日本及俄羅斯的組織犯罪相提並論。

這項認定將使美國得以對瓦格納集團遍及全球的龐大網路實施更廣泛制裁，包括傭兵行動及在非洲等地的生意。（譯者：陳正健/核稿：曾依璇）1120121