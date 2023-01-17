男自稱俄瓦格納傭兵成員 驚險逃至挪威尋求庇護

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（中央社奧斯陸16日綜合外電報導）一名自稱是俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner）成員的男子在驚險萬分地跨越俄國與挪威邊界後，目前正在挪威尋求庇護。

26歲的麥維德夫（Andrei Medvedev）上週在帕斯維克達倫（Pasvikdalen）谷地附近因非法跨越邊境進入挪威遭到逮捕。

警方透過聲明告訴法新社，一名男子在13日「凌晨1時58分被挪威邊防人員和挪威警方拘留」。警方並未證實這名男子的身分。

芬馬克（Finnmark）警方表示：「他已在挪威申請庇護。」

俄羅斯人權團體Gulagu.net公布訪問麥維德夫的內容，包括他跨越邊境進入挪威後的訪問，當中麥維德夫詳述自己驚心動魄的逃脫過程。

他說：「當時我人在冰上（邊境），我聽見幾隻狗在吠叫，轉頭一看，有幾人拿著火把，距離大約150公尺，朝我的方向跑來。」

他還說：「我聽到兩聲槍響，子彈呼嘯而過。」

他的律師里斯內斯（Brynjulf Risnes）今天告訴法新社，麥維德夫跨越邊境後找到當地人，請他們報警。

里斯內斯指出，他的客戶已不再受到拘留，而是身在一個「安全的地方」，他的案子正在接受分析，目前被懷疑「非法進入」挪威。

里斯內斯說：「如果他在挪威得到庇護，指控將自動撤銷。」

這名律師表示：「他已表明願意對調查戰爭罪的人士敘述他在瓦格納集團中的經歷。」里斯內斯還說，麥維德夫宣稱自己曾擔任一個5到10人單位的指揮官。

根據Gulagu.net，麥維德夫最初於去年7月簽下4個月合約，宣稱自己目擊了拒絕作戰和想要離開的人遭到處決和報復。

根據里斯內斯說法，麥維德夫加入這個民間傭兵組織後，「遭遇了和他預期完全不同的事物」。瓦格納集團在俄羅斯與烏克蘭的幾場關鍵戰役中一直處於最前線。

麥維德夫說，自己雖想離開，但合約卻在沒有經過自己同意的情況下被展延。

里斯內斯表示：「他明白要離開集團並非易事，於是決定直接逃跑。」

麥維德夫返回俄國後與人權團體聯繫，包括替遭俄羅斯監禁的囚犯發聲的Gulagu.net。

法新社無法獨立證實麥維德夫的說法。

里斯內斯坦承自己難以評斷麥維德夫說法的對與錯，但表示「有Gulagu.net和其他人權組織介入本案，令人感到欣慰」。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1120117