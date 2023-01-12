俄羅斯陣前換將 傭兵組織稱奪烏東礦城殲500人烏克蘭駁斥

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11日從烏克蘭巴赫姆特遠眺鹽礦小鎮蘇勒答爾可見當地因空襲升起濃煙。（路透社）

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（中央社基輔12日綜合外電報導）傭兵組織瓦格那集團聲稱「解放」烏克蘭東部礦城蘇勒答爾，擊斃約500名親烏部隊，基輔予以駁斥。與此同時，俄羅斯陣前換將，宣布由參謀總長格拉西莫夫出任侵烏作戰指揮官。

●俄稱拿下烏東關鍵礦城 旋即調整侵烏指揮層級

俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）11日指派格拉西莫夫（Valery Gerasimov）親任侵烏作戰指揮官，取代3個月前才接指揮官、素以殘忍作風聞名的「末日決戰將軍」蘇洛維金（Sergei Surovikin）。俄方聲稱拿下烏東蘇勒答爾（Soledar），卻旋即陣前換將，外媒認為俄軍不無內部傾軋問題。

瓦格那集團（Wagner Group）創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）11日聲稱拿下蘇勒答爾全部區域。烏克蘭東部軍區司令部發言人奇列瓦蒂（Serhiy Cherevatyi）坦承瓦格納近日在蘇勒答爾有斬獲，但否認當地淪陷。

●傭兵稱攻下礦城殲敵500人 基輔駁斥

普里格津11日表示，所屬部隊已徹底「解放」蘇勒答爾鎮，擊斃約500名親烏部隊，「我證實，蘇勒答爾已自烏軍旗下組織徹底解放和淨化…不願投降的烏軍組織已被殲滅。擊斃大約500人，整座城市到處都是烏軍屍體」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則表示：「戰鬥還在進行。頓內茨克（Donetsk）戰區行動仍在持續。」

●基輔盼西方提供長程飛彈 波蘭同意援烏豹式戰車

烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）表示，倘若烏軍獲得更多西方武器，尤其是長程飛彈和重型戰車，烏克蘭將能在2023年打贏戰爭，否則這場戰爭恐持續「數十年」。他強調：「只有射程超過100公里的飛彈，才能大舉加速解除我國領土遭占領狀態。」

波蘭11日決定向烏克蘭提供德國豹式戰車。訪問烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）的波蘭總統杜達（Andrzej Duda）宣布：「作為國際聯盟的一份子，波蘭將向烏克蘭運交一個豹式戰車連。」一個戰車連通常由14輛戰車組成。

●歐盟續制裁俄 為戰事拖長作準備

歐洲聯盟輪值主席國瑞典的外交部長比爾史特龍（Tobias Billstrom）11日表示，歐盟已為俄烏戰事拖長作好準備，無論衝突持續多久都將支持基輔對抗莫斯科入侵。他並表示，制裁是歐盟協助烏克蘭打贏戰爭的最佳工具，將「確保制裁的有效和一致性，同時防止俄羅斯找漏洞規避」。

自俄羅斯去年2月揮軍以來，歐盟已通過9項制裁方案，現在將持續研擬對莫斯科制裁。官員透露，新制裁將包括對涉及戰爭的俄羅斯個人祭出更多資產凍結措施與旅行禁令，對可供軍用的歐盟商品外銷俄羅斯實施更多限制。（譯者：何宏儒）1120112