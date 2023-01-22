澤倫斯基哀悼空難喪生官員 德國防長近期將訪烏

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（中央社基輔22日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基昨天參加追悼會，紀念7位因直升機墜毀遇難的內政部高級官員。這次事件對已因戰爭造成許多人死難的烏克蘭是又一打擊。

這架法國製超級美洲獅直升機（Super Puma）18日在霧中墜毀首都基輔郊區一家托兒所附近，內政部長莫納斯提爾斯基（Denys Monastyrsky）與他的副手和另5位高層官員罹難。這起空難另外造成7人喪生，包括1個孩童，官員還在調查肇事原因。

路透社報導，澤倫斯基透過通訊軟體Telegram發文說：「心靈所感受的悲痛難以言喻。」

德國新任國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）告訴「週日畫報」，他計畫在近期訪問烏克蘭。柏林當局近來面臨日增壓力，要求准許運送德製戰車支援烏克蘭。

佩斯托瑞斯接受「週日畫報」（Bild am Sonntag）訪問時說：「可以確定的是我將很快走訪烏克蘭。甚至可能就在今後4週內。」

儘管烏克蘭一再呼籲西方提供現代戰車加強防禦能力，德國對於是否同意提供豹2型（Leopard 2）戰車給烏克蘭，或是否同意其他擁有這型戰車的國家提供，在20日一項防長會議上仍未與西方盟國作出決定。

佩斯托瑞斯在訪問中談及此事時說：「有關這個議題，我們正與國際夥伴進行非常密切對話，首要對象是美國。」

俄羅斯總統蒲亭的密友國會下議院國家院議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）今天表示，西方提供攻擊性武器給烏克蘭若威脅到俄國領土，將導致全球的大災難，並使得主張不使用大規模毀滅性武器的主張站不住腳。

沃洛金警告，美國和北大西洋公約組織（NATO）支持烏克蘭，會使世界面臨「可怕的戰爭」。

他在通訊軟體Telegram貼文說：「如果華盛頓和北約國家提供的武器被用來攻擊（俄國）平民城鎮，並企圖用於占領我們的領土，這將導致使用更具威力武器的報復措施。」（譯者：林治平）1120122