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明鏡周刊：德國可能提供烏克蘭19輛舊型豹2戰車

2023/1/22 18:04（1/22 18:26 更新）
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德國「明鏡周刊」報導，德國可能轉移19輛較舊的豹2A5型（圖）戰車給烏克蘭。（圖取自維基百科共享資源，作者： Bundeswehr-Fotos，CC BY 2.0）
德國「明鏡周刊」報導，德國可能轉移19輛較舊的豹2A5型（圖）戰車給烏克蘭。（圖取自維基百科共享資源，作者： Bundeswehr-Fotos，CC BY 2.0）
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（中央社柏林22日綜合外電報導）德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）報導，德國面臨各國要求提供重型戰車援助烏克蘭的壓力，可能轉移19輛較舊的豹2A5型（Leopard 2A5）戰車給烏克蘭。

報導說，德國目前只準備提供19輛最舊型的豹2戰車給烏克蘭。這些戰車是在演習時模擬敵軍部隊之用。

德國軍方總計有312輛不同批次生產的豹2戰車。德製豹2戰車被視為全球頂尖的主戰坦克之一，烏克蘭當局目前所用均為俄系戰車，多月來一直懇請盟友提供豹2戰車。

德國對提供豹2給烏克蘭一事極其謹慎，顯然是擔心衝突升高。德國法律規定，使用豹2戰車的其他國家若要提供別國這款坦克，也需經德國同意。

德國政府正面臨烏克蘭及部分歐洲盟邦益發強烈的批評，因為德國未批准其他國家向烏克蘭當局提供德製豹2主力戰車（Leopard 2）。（譯者：林治平）1120122

#德國
#烏克蘭
#豹2戰車
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