波蘭準備好援烏豹2戰車 即使未獲德國再出口批准

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（中央社華沙/赫爾辛基20日綜合外電報導）就在西方就援助烏克蘭武器召開重要會議的前夕，波蘭外交部次長雅布隆斯基今天表示，即使未獲德國再出口批准，波蘭仍可以對烏克蘭提供豹2式主力戰車。

路透社報導，烏克蘭大聲疾呼，要求夥伴國家提供扭轉俄羅斯侵略局面的重裝武器，波蘭和北大西洋公約組織（NATO）其他夥伴都已敦促柏林批准，讓他們得以對基輔提供德製豹2式戰車（Leopard II）。

這項議題預期將主導西方盟國今天在德國蘭斯坦空軍基地（Ramstein Air Base）進行的會談。

雅布隆斯基（Pawel Jablonski）告訴民營電台RMF FM：「我不排除我們已經準備好採取這一步。」

「此時此刻，我們正試圖不但要讓德國同意波蘭和其他國家可以提供這些戰車，而且要讓他們自己也這麼做。」

德國一直不願意提供可能導致烏克蘭衝突升級的重裝進攻型武器，截至目前也一直拒絕對盟國提供歐洲各地盟軍主力的豹2式戰車再出口許可，部分盟國對於德國此一立場的不滿日增。

雅布隆斯基說：「我認為，如果遭到強烈抗拒，我們甚至會準備好採取這種非常規行動…但我們先別預想實際情況。」

這項說法增強波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）18日發出的信號。他當時提到，如果德國不予批准，華沙作為更廣泛聯盟一部分，仍可以對烏克蘭提供豹2式戰車。

立陶宛國防部長阿努紹斯卡斯（Arvydas Anusauskas）昨天表示，數個國家將在蘭斯坦空軍基地舉行的會議中宣布對烏克蘭提供豹2式戰車。

不過，德國政府消息人士昨天指出，德國沒有接獲任何國家提出批准對烏克蘭再出口豹2式戰車的要求。

與此同時，芬蘭今天宣布對烏克蘭提供價值逾4億歐元防衛設備新援助方案，但內容不包括豹2式戰車。芬蘭先前曾表示，若與盟國達成協議，它可以提供豹2式戰車。

芬蘭國防部在聲明中表示，新援助方案可能使芬蘭援烏武器裝備總價值增至3倍，來到5億9000萬歐元。

芬蘭擁有約200台豹2式戰車。防長特別顧問平內寧（Miika Pynnonen）表示，是否對烏克蘭提供這種戰車將會在蘭斯坦空軍基地與盟國行商討之後，再另作決定。

「我只能說此一方案不包括豹2式戰車，有包括重裝武器和彈藥。」

芬蘭鄰國瑞典同意在發生危機時，幫助芬蘭迅速更換捐助的武裝裝備，這使得芬蘭最新軍援烏克蘭方案成為可能。兩個北歐中立國瑞典和芬蘭於俄羅斯入侵烏克蘭後，去年同時申請加入北約。

芬蘭國防部表示，芬蘭和瑞典防長今天稍晚將在蘭斯坦空軍基地簽署一份支持烏克蘭的意向書。協議內容將提到，「芬蘭對烏克蘭提供國防物資，瑞典表達願意於有其必要時支持芬蘭」。（譯者：何宏儒/核稿：陳正健）1120120