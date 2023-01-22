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烏克蘭札波羅熱州戰事加劇 俄羅斯部隊推進2城鎮

2023/1/22 20:24（1/22 21:04 更新）
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俄羅斯國營媒體22日報導，莫斯科部隊向烏克蘭札波羅熱州（Zaporizhzhia）的2座城鎮推進。（中央社製圖）
俄羅斯國營媒體22日報導，莫斯科部隊向烏克蘭札波羅熱州（Zaporizhzhia）的2座城鎮推進。（中央社製圖）
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（中央社莫斯科22日綜合外電報導）俄羅斯國營媒體今天報導，莫斯科部隊向烏克蘭札波羅熱州（Zaporizhzhia）的2座城鎮推進；該州戰事歷經數月停滯之後，本週開始加劇。

法新社報導，俄羅斯扶植的札波羅熱州官員羅戈夫（Vladimir Rogov）表示，俄軍攻勢集中在2個城鎮。一處是距烏克蘭控制的札波羅熱州首府札波羅熱市以南約50公里的奧列霍夫（Orikhiv），另一處則是更東邊的古利艾波列（Hulyaipole）。

俄羅斯新聞社（Ria Novosti）引述羅戈夫的話報導，「前線是移動的，尤其在兩處：奧列霍夫和古利艾波列」。

根據報導，他說：「這些地點正在發生戰鬥。主動權掌握在我們手中。」

烏克蘭部隊在今天的例行簡報中表示，札波羅熱州有「超過15處村落受到火砲砲火影響。」

本週稍早，羅戈夫宣布一項在奧列霍夫周遭發動的區域攻勢，並表示俄軍已占領第聶伯羅河（Dnipro）附近的洛布科韋村（Lobkove）。（譯者：劉淑琴/核稿：徐崇哲）1120122

#羅戈夫
#札波羅熱州
#俄羅斯
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