傳德總理國際壓力下點頭 援烏豹2戰車要點一次看[影]

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（中央社柏林/基輔24日綜合外電報導）根據多家媒體報導，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在國際壓力日增下，已同意提供烏克蘭至少14輛豹2（Leopard 2）主力戰車並讓波蘭等國跟進，援助烏克蘭抵禦俄羅斯侵略。

路透社報導，德國權威新聞雜誌「明鏡周刊」（Der Spiegel）率先提供相關消息，指出蕭茲政府決定運交至少一個連的豹2 A6戰車，而一個連通常有14輛坦克。倫敦廣播公司電台（LBC Radio）網站報導提到，在其他大國日益施壓下，德國終於同意提供這款戰車。

柏林當局今天尚未證實此事，德國政府發言人和外交部及國防部都不予置評，不過烏克蘭官員隨即讚揚西方國家提供世界最強戰車的舉動將可望成為俄烏戰爭的轉捩點。

德國新聞入口網站T-Online報導，聯合執政的自由民主黨（Free Democrats）國會領袖杜爾（Christian Duerr）說：「總理今天做出一個大家都很重視的決定。德國將以豹式戰車支援烏克蘭，這是團結的強力訊號。」美國有線電視新聞網（CNN）報導，德國國會預定25日上午就此議題進行辯論。

「紐約時報」上週報導，德國新任國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）19日曾在柏林與來訪的美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）會談。

以下是整理紐時、「華盛頓郵報」、英國「衛報」等媒體有關豹2戰車以及對烏克蘭重要性的簡介：

●何謂豹2戰車？

豹2戰車被視為全球頂尖的主戰坦克之一，數十年來一直為德國軍隊所用，其他十幾個歐洲國家的軍隊以及遠至加拿大和印尼的國家軍隊也有使用，這款戰車曾出現在阿富汗、科索沃和敘利亞的衝突中。

它採用柴油引擎，配備夜視設備和雷射測距儀，可以測量與目標物的距離，能夠在崎嶇地形上行駛時加強瞄準移動的目標。豹2有多個型號，具有不同的功能和設計。

影片來源：Bundeswehr

●對烏克蘭有何幫助？

在此之前，烏克蘭和俄羅斯都在戰鬥中使用過蘇聯時代的戰車，而豹式戰車將有助烏軍戰力大大提升，抗衡俄軍砲火優勢。

隨著戰爭即將進入第2年，烏克蘭希望收復失地且預期俄羅斯在春季發動攻勢，豹2戰車的助陣尤具價值。

●與其他戰車相比，豹式有哪些優勢？

多名軍事專家表示，豹2的主要優勢是可以大量運往烏克蘭，而且維修和後勤相對容易。

芬蘭國際事務研究所（Finnish Institute of International Affairs）艾蘭德（Minna Alander）說：「豹式就在歐洲，可以很容易送到烏克蘭，而且數個歐洲國家都在使用它們，因此很容易取得。後勤和維修也會更容易，且備用零件和技術都在歐洲這裡，所以訓練烏克蘭人操作會更容易。」

●為何其他國家移交豹式必須經過德國批准？

根據德國官員說法，未經德國允許就再出口德國製戰車將違法。

如果希望將此類武器運到另一個國家，必須先向德國聯邦政府申請再出口許可。美國和瑞士等國家也有類似的規定。

●提供豹式的爭議點為何？

反對陣營認為，提供戰車將使得北大西洋公約組織（NATO）國家對戰爭的介入程度加深，升高戰火蔓延的風險。烏克蘭先前表示，只會在國際公認的邊界內使用這些戰車。

然而支持陣營認為，一切要歸咎俄方持續升高衝突、動員愈來愈多部隊、以民生基礎設施為攻擊目標且暗示動用核武攻擊。

●美國政策也轉向 有望援烏M1艾布蘭戰車

美聯社報導，美國先前一直拒絕向烏克蘭提供自家M1艾布蘭（M1 Abrams）戰車，理由是這種高科技戰車的維修和後勤挑戰廣泛且複雜。華府認為，運送德國豹式戰車會更有成效，因為許多盟邦都有豹式，而且烏軍所需的訓練相對較少，操作艾布蘭比較難一點。

不過美國多名官員今天表示，總統拜登政府準備批准運送M1艾布蘭戰車給烏克蘭。

蕭茲上週曾表示，涉及如何支持烏克蘭的決策時，德國與盟邦是「戰略連動」關係，包含是否提供主戰坦克。「華爾街日報」當時報導，蕭茲形同把壓力丟回給拜登來處理這一棘手難題。

M1艾布蘭戰車在1980年開始服役，規格與豹2相似，但也有一些明顯的優勢。現代版本具有多層貧化鈾裝甲保護，對戰車內部人員大有益處。

不過拜登政府起初表示，這款美製戰車若要投入烏克蘭戰場，有一些劣勢，例如它採用航空燃油，與豹2使用的柴油相比更難取得。它曾經重約60噸，不過多年來重量節節攀升，新版本可重近75噸，這會增加後勤困難，例如要過橋時，橋梁恐承受不了。

如今美國和德國都傳出政策轉向，準備向烏克蘭提供戰車。一名官員透露，美國預計會和德國一同宣布這方面消息，有可能最快25日宣布提供30多輛艾布蘭戰車，不過可能要花上數月才能運交。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1120125