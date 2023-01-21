烏軍陷東線泥淖 美示意捨堅守改至烏南反攻

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美歐盟國今天在德國舉行國防首長會議討論加碼軍援烏克蘭，認為俄烏戰爭已到關鍵階段。俄國聲稱在烏東又有斬獲，美國示意基輔當局，不應執著於固守烏東巴赫姆特。

「華爾街日報」報導，俄羅斯國防部今天表示俄軍拿下烏東城鎮巴赫姆特（Bakhmut）外圍小鎮克利什基夫卡（Klishchiivka）；巴赫姆特近幾月成為俄烏戰場一大熱點。烏軍參謀本部稱克利什基夫卡還在手上。

俄軍與俄國瓦格納傭兵組織（Wagner Group）上週宣布攻下烏東礦城蘇勒答爾（Soledar），歷經去年秋天遭烏軍反攻連番收復失土後，俄軍再次取得戰場主動權，也加深西方提供烏軍重裝備的急迫感。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）今天表示，美國下週將有新制裁對付瓦格納傭兵，同時把對方列為跨國犯罪組織，稱這些舉措代表重視瓦格納傭兵構成的跨洲威脅。瓦格納如今在烏克蘭戰場有多達5萬名戰士，成為俄軍侵烏一股重要力量。

柯比說瓦格納傭兵接收北韓移交的軍火，「直接違反聯合國安理會相關決議。」

法新社報導，俄國入侵烏克蘭11個月以來仍佔領烏國約1/5土地，美方官員表示烏克蘭在戰場上面對俄軍仍是苦戰。

白宮一位不具名高層表示，基輔當局不該執著於不計代價固守巴赫姆特，應把握當前的機會之窗準備到戰線其他地方對俄軍發起大規模反攻。

這名官員表示，已打數月的巴赫姆特保衛戰如今對烏克蘭價值已不高，就算失守也不會對整個戰爭產生任何重大翻轉，烏克蘭該反過來把重點放在蓄積更精銳與重裝備的兵力，以便在南部發起反攻。

烏軍在失去周邊戰術要地下為守住巴赫姆特孤城，幾週以來傷亡不輕，還被迫從南部調動一些原本將用於反攻的兵力馳援巴赫姆特，戰場態勢陷入被動。

美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）表示，他確信烏克蘭很有可能發動一場重要的戰術甚至戰役層級的進攻，才能盡可能收復更多失土。（譯者：陳亦偉）1120121