更多編輯台推薦新聞：
春節來趟人文自然之旅 拜土地公求財還能泡湯、看夜景
生活

春節來趟人文自然之旅 拜土地公求財還能泡湯、看夜景

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

供戰車援烏抗俄 德國機場與政商機構網站遭網攻

2023/1/27 03:24
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社柏林26日綜合外電報導）當局今天表示，德國機場、公共行政單位和金融業機構的網站，遭俄羅斯駭客團體Killnet號召發起的網攻襲擊。

發言人告訴法新社，聯邦資訊安全局（BSI）獲悉有德國境內目標遭「分散式阻斷服務」（DDoS，指藉大流量數據試圖癱瘓網路）攻擊。

發言人說，這波攻擊「特別針對機場網站」和一些「金融業目標」，以及「聯邦和邦層級行政部門的網站」。

根據「商務日報」（Handelsblatt），Killnet之前號召發動攻擊，藉此回應德國總理蕭茲（Olaf Scholz）昨天宣布德國將運送豹2戰車（Leopard 2）給烏克蘭，以助烏軍擊退俄羅斯入侵。

然而聯邦資訊安全局發言人說，要把今天的攻擊直接歸咎於Killnet「尤其困難」，「他們號召行動，然後很多人都參加了」。

聯邦資訊安全局表示，這波攻擊導致「若干網站連不上」，但沒有「任何跡象顯示（這些機構的）服務被直接影響」。

聯邦資訊安全局還說，針對公共行政部門的攻擊「大致上都被擊退，沒有嚴重影響」。（譯者：楊昭彥）1120127

#聯邦資訊安全局
#德國
#Killnet
蕭茲
白宮：拜登致電英法德義領袖 商討援烏抗俄歐盟可望再提供烏克蘭軍援 波蘭稱將交運豹2戰車
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族