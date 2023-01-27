更多編輯台推薦新聞：
春節來趟人文自然之旅 拜土地公求財還能泡湯、看夜景
生活

春節來趟人文自然之旅 拜土地公求財還能泡湯、看夜景

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

日本數百高中大學收炸彈威脅 警方追緝嫌疑人

2023/1/27 11:36
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京27日綜合外電報導）日本數百所高中和大學近日陸續收到炸彈和死亡威脅，導致學校緊急停課，警方正在追緝此人。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，威脅訊息本週稍早透過一個東京註冊的號碼傳真到多間高中和大學。

根據警方說法，目前尚未在學校建築裡發現任何爆裂物，也尚未傳出有學生和職員受傷。

日本犯罪率不高，更鮮少傳出炸彈威脅情事。

第一波威脅訊息是從23日開始發送，傳給全國各地學校和大學。官員表示，光是埼玉縣就有170多間學校收到炸彈威脅。

日本當地媒體報導，有一則訊息聲稱已安裝好超過330枚炸彈，另一則訊息則寫道：「我已安裝好一枚大型炸彈。」

部分報導指出，這些威脅訊息勒索30萬到300萬不等日圓（約新台幣7萬到70萬元）。

同一支傳真號碼24日又向大阪府、埼玉縣和東京附近的茨城縣等地高中發送威脅訊息，揚言要用土製武器殺害師生。

這些威脅訊息導致許多學校一度預警性停課，不過大多數學校已在昨天恢復正常上課。

傳真機在日本國內依舊相當普遍。（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1120127

#炸彈威脅
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族