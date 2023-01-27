日本數百高中大學收炸彈威脅 警方追緝嫌疑人

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（中央社東京27日綜合外電報導）日本數百所高中和大學近日陸續收到炸彈和死亡威脅，導致學校緊急停課，警方正在追緝此人。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，威脅訊息本週稍早透過一個東京註冊的號碼傳真到多間高中和大學。

根據警方說法，目前尚未在學校建築裡發現任何爆裂物，也尚未傳出有學生和職員受傷。

日本犯罪率不高，更鮮少傳出炸彈威脅情事。

第一波威脅訊息是從23日開始發送，傳給全國各地學校和大學。官員表示，光是埼玉縣就有170多間學校收到炸彈威脅。

日本當地媒體報導，有一則訊息聲稱已安裝好超過330枚炸彈，另一則訊息則寫道：「我已安裝好一枚大型炸彈。」

部分報導指出，這些威脅訊息勒索30萬到300萬不等日圓（約新台幣7萬到70萬元）。

同一支傳真號碼24日又向大阪府、埼玉縣和東京附近的茨城縣等地高中發送威脅訊息，揚言要用土製武器殺害師生。

這些威脅訊息導致許多學校一度預警性停課，不過大多數學校已在昨天恢復正常上課。

傳真機在日本國內依舊相當普遍。（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1120127