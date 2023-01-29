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經濟困頓背景下 突尼西亞國會第2輪選舉登場

2023/1/29 17:41
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（中央社突尼斯29日綜合外電報導）在選民全神關注經濟困境的背景下，突尼西亞今天舉行第2輪國會選舉。在這個政治分裂的國家，投票率至關重要。

法新社報導，262位候選人將爭奪161人國會的131個席位。

總統薩伊德（Kais Saied）2021年7月25日開始採取一系列特別措施後，國會權力大致上已被剝奪殆盡。

當時薩伊德解散政府並凍結國會，之後甚至解散國會並修改憲法，廢除自2014年以來一直採行的總統國會混合制。

去年12月的第1輪投票只有11.2%註冊選民參與。

這個新的立法機關幾乎沒有權力對總統究責。

拒絕透露姓氏的首都突尼斯木匠里達（Ridha）說：「我不打算投票，我誰都不信了。」

分析家預測，突尼西亞780萬合格選民在第2輪選舉的投票率將再次下降，因為包括薩伊德主要競爭對手「伊斯蘭復興運動黨」（Ennahdha）在內，主要政黨都發動抵制。

在通貨膨脹超過10%，從牛奶到食用油等基本商品一再短缺的情況下，突尼西亞1200萬人民關注的是更緊迫的問題。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1120129

#薩伊德
#總統國會
#突尼西亞
薩伊德
突尼西亞新國會選舉 投票率8.8%創新低
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