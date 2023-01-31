川普付女星封口費案 傳提交大陪審團

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（中央社紐約30日綜合外電報導）「紐約時報」援引知情人士報導，前美國總統川普在2016年競選總統期間向成人片女星「暴風女」丹尼爾斯（Stormy Daniels）支付封口費的案件，今天將提交大陪審團審理。

紐時報導，曼哈頓地方檢察官辦公室將開始就此案提交證據，這將為對川普提出刑事指控奠定基礎。

據紐時報導，有人看到該案證人、八卦雜誌「國家詢問報」（National Enquirer）前發行人裴克爾（David Pecker）進入曼哈頓下城的大陪審團所在大樓。

這些舉動表明，曼哈頓地區檢察官布萊格（Alvin Bragg）即將就是否起訴川普做出決定。

布萊格的辦公室拒絕就該報導發表評論。

丹尼爾斯說她與川普有過性關係，並在2016年總統大選前收到了13萬美元，以換取不討論她與川普的關係。川普否認發生過這種情況，並在2018年告訴記者，他對付給丹尼爾斯的錢一無所知。（譯者：鄭詩韻/核稿：楊昭彥）1120131