菲律賓洋蔥價格狂飆比肉貴 農民搶收變現

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（中央社菲律賓彭加本31日綜合外電報導）菲律賓洋蔥近來價格飆漲，一個月內翻了2倍多，甚至超過每日最低工資，罕見的高價讓產地農民等不及洋蔥完全成熟，就趕著搶收變現。

法新社報導，菲律賓的洋蔥價格近幾個月來持續飆升，在馬尼拉超市的販售價格來到每公斤800披索（約15美元、新台幣440元）的天價，甚至比雞肉或豬肉還貴。

有些餐廳迫不得已把洋蔥從食材中剔除，許多飽受14年來最嚴重通膨所苦的菲律賓家庭早就不吃洋蔥。

菲律賓政府為滿足國內需求，並將洋蔥批發價壓至200披索以下，已批准進口2萬1000噸洋蔥，同時也面臨各界要求取締疑似囤貨商家的呼聲。

然而洋蔥價格依舊居高不下，許多洋蔥農紛紛提早採收，以趕上這次發財機會。

37歲的洋蔥農安傑利斯（Luis Angeles）說，「現在發生的事情前所未見，洋蔥價格第一次飆到這種水準」。在位於菲律賓北部、有「洋蔥首都」之稱的邦加本（Bongabon），安傑利斯的工人正從土壤中拔起發育未完全的紅、白球莖。

安傑利斯上月開始採收洋蔥時，每公斤價格是250披索。但等到他的洋蔥抵達馬尼拉超市的貨架上時，價格已經翻了2倍多，甚至超過每日最低工資。

56歲的羅薩（Candy Roasa）說：「我告訴我的家人，我們聞一聞洋蔥就好了，不要吃。」她走過一家馬尼拉的超市，看到一個僅有孩童拳頭大小的洋蔥竟要價80披索（約新台幣44元）。

社群媒體上充斥有關洋蔥的梗圖，這種樸實蔬菜在貧困的菲律賓儼然已經成為富裕的象徵。有一名新娘甚至以洋蔥花作為新娘捧花，取代一般花卉。

菲律賓航空（Philippine Airlines）機組人員最近從中東飛往菲律賓時，還嘗試偷渡幾袋洋蔥，在馬尼拉的機場被抓包。

這並非菲律賓第一次缺乏基本物資引發價格飆漲，糖、鹽和米過去都曾引發價格之亂。

農作物歉收、成本高昂、對灌溉和機械投資不足、缺乏冷藏設備、農場通往市場的道路不便，以及受到颱風侵襲摧毀農作物，長期以來影響菲律賓農業。

蟲害爆發，以及自從去年俄羅斯入侵烏克蘭引發的石油和肥料價格飆漲，都令農民處境雪上加霜。

儘管菲律賓政府承諾提高國內糧食產量，但愈來愈成長的人口仍嚴重仰賴進口糧食，關稅卻又助長了通貨膨脹。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）兼任農業部長，以徹底改革停滯不前的農業。菲律賓農業人口逼近1/4，卻僅貢獻國內生產毛額（GDP）的10%。

根據官方數據，菲律賓每人平均一年吃掉2.34公斤洋蔥，理論上來說，菲律賓的洋蔥產量能夠自給自足。

然而，熱帶氣候下怕雨的洋蔥僅能一年一獲，洋蔥庫存在下次收成前早被消耗殆盡。而近來COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施解禁，民眾恢復慶祝享受美食的節日，以及闔家團圓的耶誕節，進一步促使洋蔥需求飆升。

前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）時期農業部長達爾（William Dar）說，如果現任政府早在去年8月啟動進口，就可以避免現在的短缺窘境。

他告訴菲律賓最大廣播電視公司ABS-CBN，「這就是計畫不周的後果」。（譯者：戴雅真/核稿：劉淑琴）1120131