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俄火箭襲烏東公寓大樓 頓內茨克州長：釀2死7傷

2023/2/2 08:03
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（中央社基輔1日綜合外電報導）烏克蘭東部頓內茨克（Donetsk）州長基里蘭科表示，俄羅斯今晚火箭攻擊摧毀烏東的克拉莫托斯克市（Kramatorsk）一棟公寓大樓，造成至少2人喪生，7人受傷。

路透社報導，基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）在通訊平台Telegram上發文說：「救難人員、執法和公共事業部門人員正在現場，清理這棟被毀建築物的瓦礫。」

烏東第聶伯羅市（Dnipro）一棟公寓大樓上月遭俄羅斯飛彈攻擊，至少44人喪命。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在Telegram上寫道：「這不是舊事重提，這是我國日常現實，與一個絕對邪惡的國家毗鄰。」

澤倫斯基在另一篇推文中說：「遏阻俄羅斯恐怖主義的唯一方法是擊敗它，靠著戰車、戰機及長程飛彈。」

烏克蘭上週獲得西方多國承諾提供主力戰車，基輔當局也希望盟友提供戰機和飛彈。

基里蘭科上傳的照片顯示，一棟4層樓建築物嚴重受損。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1120202

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