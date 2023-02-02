更多編輯台推薦新聞：
台北國際書展搶聽獵魔士作者說書 優惠票價、講座時間一次看
文化

台北國際書展搶聽獵魔士作者說書 優惠票價、講座時間一次看

AI音訊工具淪deepfake幫凶 網友借名人聲音罵髒話
科技

AI音訊工具淪deepfake幫凶 網友借名人聲音罵髒話

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
日本55歲不老傳奇三浦知良 加入葡萄牙甲級足球聯賽
首頁 / 國際

好市多結合800戶公寓 將進駐洛杉磯南區

2023/2/2 10:03（2/2 10:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國建商Thrive Living發表一處結合大賣場好市多（Costco）與800戶公寓的住商混合建築示意圖，預計進駐洛杉磯南區。（Thrive Living提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 112年2月2日
美國建商Thrive Living發表一處結合大賣場好市多（Costco）與800戶公寓的住商混合建築示意圖，預計進駐洛杉磯南區。（Thrive Living提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 112年2月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林宏翰洛杉磯1日專電）洛杉磯市南區一處新發表的建案引發討論，將800戶公寓和大型量販店好市多（Costco）合為一體，網路上稱為好市多公寓。

「洛杉磯時報」等多家媒體報導，總部在紐約的房地產公司Thrive Living今天發表示意圖，介紹這一家新型態的好市多。

建商計畫在5英畝（約6000坪）商業用地上，興建一棟住商混合建築。地點位在洛杉磯市南區。

跟一般好市多一樣，販售生鮮食品，設有眼鏡部門、藥局和外送服務。但不同的是，這家好市多與800戶公寓在同一棟建築物裡。

據報導，這將是洛杉磯市南區第一家好市多，占地5英畝，提供800戶公寓住宅，可望創造400個工作機會。

建商聲明表示，建案配合洛杉磯新任市長巴斯（Karen Bass）解決遊民問題的決心，將提供184戶給低收入家庭申請。建築25%為零售，75%為住宅，符合洛杉磯市政府對公共交通友善社區的補助計畫。（編輯：郭中翰）1120202

#洛杉磯
#洛杉磯市
#好市多
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族