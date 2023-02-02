好市多結合800戶公寓 將進駐洛杉磯南區

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美國建商Thrive Living發表一處結合大賣場好市多（Costco）與800戶公寓的住商混合建築示意圖，預計進駐洛杉磯南區。（Thrive Living提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 112年2月2日

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（中央社記者林宏翰洛杉磯1日專電）洛杉磯市南區一處新發表的建案引發討論，將800戶公寓和大型量販店好市多（Costco）合為一體，網路上稱為好市多公寓。

「洛杉磯時報」等多家媒體報導，總部在紐約的房地產公司Thrive Living今天發表示意圖，介紹這一家新型態的好市多。

建商計畫在5英畝（約6000坪）商業用地上，興建一棟住商混合建築。地點位在洛杉磯市南區。

跟一般好市多一樣，販售生鮮食品，設有眼鏡部門、藥局和外送服務。但不同的是，這家好市多與800戶公寓在同一棟建築物裡。

據報導，這將是洛杉磯市南區第一家好市多，占地5英畝，提供800戶公寓住宅，可望創造400個工作機會。

建商聲明表示，建案配合洛杉磯新任市長巴斯（Karen Bass）解決遊民問題的決心，將提供184戶給低收入家庭申請。建築25%為零售，75%為住宅，符合洛杉磯市政府對公共交通友善社區的補助計畫。（編輯：郭中翰）1120202