富邦Costco聯名卡8月上線 掀台灣史上最大換卡潮

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富邦Costco聯名卡2月1日上市，將於今年8月8日起開放在Costco店內及線上購物使用。（取自台北富邦銀行網頁mkt.taipeifubon.com.tw）

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（中央社記者謝方娪、曾智怡台北1日電）富邦Costco聯名卡今天上市，將於今年8月8日起開放在Costco店內及線上購物使用；由於270萬張國泰世華銀好市多聯名卡將於8月7日到期，勢將掀起台灣史上最大換卡潮。

北富銀總經理郭倍廷今天接受媒體聯訪表示，現在國泰世華銀好市多有效聯名卡卡友約250萬張，希望今年底前能轉換成富邦Costco聯名卡200萬張，並在明年第1季前全數轉換完成。若順利轉換200萬張卡，可為北富銀帶入的新客戶超過100萬張；目前預計5年弭平發卡成本。

郭倍廷指出，好市多目前一年營業額約新台幣1000億元，聯名卡店內簽帳金額高達6、700億元，店外簽帳金額則約700億元；此次祭出誠意滿滿富邦Costco聯名卡回饋，希望吸引更多使用現金付款的好市多會員辦卡。

台北富邦銀行去年從國泰世華手中搶下發卡權，為競爭激烈的信用卡市場投下震撼彈。雖然好市多與國泰世華合約今年8月7日才到期，但富邦Costco聯名卡今天先亮相，搶市意味濃厚。

台北富邦銀行今天在記者會中指出，富邦Costco聯名卡特別針對Costco通路消費提供加倍回饋，包括Costco賣場消費享2%回饋無上限、Costco線上購物3%回饋無上限，Costco自助加油則繼續享3%回饋。

同時，富邦Costco聯名卡提供店外刷卡優惠，例如店外一般消費從過去0.5%提高為1%回饋無上限，若繳交保費則享0.5%回饋等。

為了爭取新卡友，北富銀指出，卡友在活動期間內首次申辦富邦Costco聯名卡並消費滿額，可享500元好多金回饋；若在申辦富邦Costco聯名卡時，同步申辦自動扣繳Costco續期會員年費，首次續會費扣繳成功還可享500元折抵。

北富銀說明，好多金是富邦Costco聯名卡專屬回饋機制，所有回饋都會換算成好多金，1元好多金等同現金1元，可折抵店內刷卡消費或Costco會員年費。

目前Costco擁有超過300萬名會員基礎，會員續卡率達9成以上，超高會員忠誠度，預計將引發台灣史上最大一波換卡潮。

台灣好市多總經理趙建華表示，好市多是會員制賣場，為會員創造最大價值一直是企業宗旨，非常開心與台北富邦銀行合作推出更優質的聯名卡，不僅會員權益升級，使用在好市多實體賣場、線上購物、加油站以及店外一般消費，皆加倍回饋。

富邦Costco聯名卡將發行世界卡、鈦商卡及鈦金卡3種卡別，全卡種均支持相片會員聯名卡及附加悠遊卡功能，並享有機場接送、機場外圍停車及各種飯店美饌折扣。（編輯：林淑媛）1120201