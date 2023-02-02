美截肢非裔男遭警連轟10槍身亡 警察暴力爭議再起

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯1日綜合外電報導）美國29歲非裔男子上月遭員警毆打致死，引發全國抗議之際，網路流傳一段攝於加州的影片，顯示另名雙腿截肢非裔男子企圖逃跑時遭警連開10槍當街擊斃，再度引發執法過當爭議。

法新社報導，目擊者從不同角度拍攝的影片顯示，被控刺傷他人、並遭員警以武器瞄準後，36歲非裔男子洛威（Anthony Lowe）決定拋棄輪椅逃生，警察隨即發射約10發子彈，導致洛威當場斃命。

洛杉磯郡（Los Angeles County）亨丁敦公園市（Huntington Park）警方表示，他們於上月26日下午3時許接獲報案，稱1名坐在輪椅上的男子無端刺傷他人，數名警員隨即前往現場處理。

警方指出，他們趕到現場後，發現該名凶嫌拿著1把長12英寸（約30公分）的屠刀，但他無視放下武器的要求，並威脅要「擲刀」傷人，警方2度動用電擊槍，仍無法制伏他，於是選擇開槍。

影片畫面可見，洛威手上持有一個閃亮物品，但他並未企圖靠近警員。

負責調查這起案件的洛杉磯郡警察部門表示，該名男子身體中槍，當場被宣告死亡。

洛威的家人告訴洛杉磯時報（Los Angeles Times），他患有精神疾病。

洛威的母親朵蘿西（Dorothy Lowe）今天告訴媒體記者，她希望對兒子的死採取行動，「他們殺死我兒子的方式…我兒子失去雙腿，還坐輪椅，他們確實應該處理此事，我也想為兒子伸張正義」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「紐約郵報」（New York Post）則引述其家屬說法報導，洛威是在去年在德州與警察發生另場爭執後失去雙腿。

此前，在1月7日，另名29歲非裔男子尼科爾斯（Tyre Nichols）疑因魯莽駕駛遭到攔檢，並被警員拖出車外痛毆，3天後在醫院不治。此案在美國多地掀起抗議浪潮，也引發警察執法過當的討論。案發後，5名涉案警員全數遭到革職，並面臨二級謀殺等罪名。（譯者：施施/核稿：劉淑琴）1120202