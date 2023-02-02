奎里納雷協議生效 義總統：義法越來越團結

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（中央社記者陳攸瑋羅馬2日專電）義大利總統馬達雷拉和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）1日於義大利總統府共同簽署奎里納雷協議，並於當天生效。此協議將使法國和義大利在歐洲和世界上更加團結，彼此關係更為鞏固。

「晚郵報」（Corriere Della Sera）報導，義大利總統與法國總統於1日共同簽署奎里納雷協議（Quirinale Treaty），此協議旨在加強法國和義大利兩國的雙邊合作。在此之前，兩國也曾於2021年11月26日簽署過奎里納雷協議，這是第2次簽署該項協議。

義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）說：「通過奎里納雷協議，法國和義大利在歐洲和世界上將更加團結，並捍衛和促進我們社會的基本價值觀，其和平、自由、人權、可持續發展經濟與社會進步，同時尊重地球的自然環境。」

他強調：「今天生效的協議是以對未來的共同願景為動力，加強團結義法的友誼橋梁，只有更加一體化的歐洲才能應對這些挑戰，還有加強我們的共同機構。」

他並說：「本著真正的歐洲團結精神，我們將能夠克服俄羅斯對烏克蘭的侵略所帶給全球的安全與繁榮挑戰，並做出必要的決定，以便讓歐盟知道如何快速有效地應對時代的挑戰。」（編輯：張芷瑄）1120202