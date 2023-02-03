布林肯訪中前夕 中國發布報告批美國長臂管轄

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（中央社記者呂佳蓉台北3日電）中國外交部今天發布「美國濫施『長臂管轄』及其危害」報告，批美國行使長臂管轄是維護美國霸權、干涉他國內政與顛覆他國政權的工具，要求美方摒棄相關措施。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪問中國前夕，中國外交部官網3日下午發布了這份長達4000多字的報告批美。

「報告」分為五大項，包含引言、美國長臂管轄的基本情況、實施與擴張、危害與結束語。

「報告」宣稱美國濫用長臂管轄，並指其門檻不斷降低，力度空前加大，打擊對象範圍不斷擴大。「本質上看，美國『長臂管轄』是美政府以美綜合實力和金融霸權為後盾，根據本國法律，對他國實體和個人濫施『域外管轄』的蠻橫司法實踐。」

「報告」指，美國建立各部門分工協作，加強長臂管轄的立法，又指美國是「全球唯一的制裁超級大國」，根據美國財政部「2021年制裁評估報告」，截至2021財政年度，美國已生效的制裁措施累計達9400多項。

「報告」稱，這「不僅損害了國家主權平等原則，違反國際法，侵蝕以聯合國為核心的多邊主義國際秩序，還造成和加劇了國際社會主要大國之間的緊張關係和衝突」，又指「對二戰後建立的國際安全體制構成威脅，同時干預和扭曲了正常的國際商業交易和國際貿易秩序」。

「報告」最後訴求，美國應摒棄其「非法單邊制裁」和「長臂管轄措施」，履行其作為聯合國安理會常任理事國的國際責任。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）日前宣布，布林肯（Antony Blinken）將於5至6日訪問北京。這是2018年10月以來首度有美國國務卿訪中，也是美國總統拜登執政兩年多來，訪中級別最高的美國官員。

路透社報導，布林肯這趟罕見的中國行，目的在讓世界兩大經濟體美中緊張關係穩定下來。（編輯：楊昇儒）1120203