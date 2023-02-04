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泰國盼吸引中國遊客 啟動觀光客疫苗接種計畫

2023/2/4 17:49
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（中央社記者呂欣憓曼谷4日專電）泰國為了吸引中國觀光客造訪，啟動讓遊客可以自費施打疫苗的計畫，阿斯特捷利康（AstraZeneca）和輝瑞（Pfizer）的疫苗一劑分別是800泰銖（約新台幣720元）和1000泰銖。

泰國2019年將近4000萬人次的外國觀光客中，1/4是中國遊客，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情重創泰國觀光業，中國今年1月8日放寬隔離限制後，泰國觀光業者無不引頸翹望中國遊客到來。

民族報（The Nation）報導，泰國政府從1月18日啟動外國觀光客打疫苗計畫，主要目的提供中國遊客可以在泰國接種mRNA等技術疫苗。

公共衛生部常務次長歐帕（Opas Karnkawinpong）指出，公衛部已要求各府設立針對外國遊客的疫苗接種中心，疫苗將由政府採購並提供。

疾病管制署署長塔列（Tares Krassanairawiwong）表示，政府和公立醫學單位合作，外國遊客目前可以在曼谷邦拉醫學中心（Bang Rak Medical Centre）和城市疾病控制和預防學會（Institute for Urban Disease Control and Prevention）接種疫苗，曼谷市政府和多所醫學院也申請設立外國遊客接種中心。

塔列指出，阿斯特捷利康和輝瑞疫苗分別是一劑800泰銖和1000泰銖，遊客還要另付380泰銖的醫療服務費用。

除了醫學研究單位之外，醫療服務署署長通才（Thongchai Keeratihuttayakorn）表示，遊客還可以在曼谷4間醫院和清邁一間醫院接種疫苗，公衛部已要求轄下分布在全國的30間醫院設立針對外國遊客的疫苗接種中心。（編輯：陳惠珍）1120204

#泰國
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