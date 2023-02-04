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巴基斯坦封鎖維基百科 稱存在「褻瀆內容」

2023/2/4 21:25
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（中央社伊斯蘭馬巴德4日綜合外電報導）巴基斯坦當局審查維基百科後，以存在「褻瀆內容」為由而予以封鎖。這是這個強烈保守國家對數位權利展開的新一波打擊行動。

法新社報導，褻瀆在穆斯林人口為主的巴基斯坦屬敏感議題，社群媒體巨擘臉書（Facebook）和YouTube之前都曾因為被認定為有褻瀆內容而遭禁。

巴基斯坦電信總局（Pakistan Telecommunication Authority）發言人歐白德（Malahat Obaid）今天告訴法新社，線上百科全書維基百科（Wikipedia）因「對我們一再去函要求於最後期限前移除褻瀆內容未予回應」，昨天在巴基斯坦全境遭到封鎖。

巴基斯坦電信總局本週稍早限維基百科於48小時內移除有關內容，但沒有公開說明確切反對理由。

歐白德說：「他們確實移除部分內容，但不是全部移除，會一直封鎖到他們移除所有令人反感的內容為止。」

法新社巴基斯坦記者今天用手機無法進入維基百科網頁。（譯者：何宏儒/核稿：陳昱婷）1120204

#巴基斯坦
#維基百科
#法新社
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