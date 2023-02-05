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智利熱浪引發251處森林大火 已知22死554傷88間民宅燒毀
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智利熱浪引發251處森林大火 已知22死554傷88間民宅燒毀

2023/2/5 09:37（2/5 10:43 更新）
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智利城市聖胡阿納4日遭野火肆虐，居民試圖撲滅火勢。（路透社）
智利城市聖胡阿納4日遭野火肆虐，居民試圖撲滅火勢。（路透社）
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（中央社智利康塞普松4日綜合外電報導）智利高層官員今天表示，中南部熱浪酷暑下已發生數百起森林大火，造成至少22人喪生。

法新社報導，智利內政部長杜哈（Carolina Toha）表示，仍在焚燒的251起森林大中，有76起的火苗是在過去1天竄出的。

紐布萊（Nuble）、比歐比歐（Biobio）已列為災難緊急狀態地區。智利總統柏瑞克（Gabriel Boric）並宣布災難狀態擴大至阿勞卡尼亞地區（Araucania）。

杜哈說：「目前我們心情很難平衡，有22人喪生，令人非常哀痛。」她同時表示另有554人受傷，其中16人傷勢嚴重。

當地氣溫飆升至攝氏40度，讓火勢難以控制，其中許多地方已燒到失控地步。

杜哈表示，智利「已成為最易爆發火災的國家之一，這根本上是氣候變遷的結果」。

她表示，3年前還被視為極端程度的火災，年復一年變得更為常見。

官員說，大火至少燒毀了88間民宅，吞噬了4萬7000公頃的森林土地。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1120205

影片來源：FRANCE 24 English
智利城市聖胡阿納4日遭野火肆虐。（路透社）
智利城市聖胡阿納4日遭野火肆虐。（路透社）
#野火
#熱浪
#智利
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