匿名採訪實名報導？日媒還原首相秘書官失言始末

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京5日綜合外電報導）日本首相秘書官荒井勝喜涉歧視同性婚姻發言惹議，已遭首相岸田文雄撤換。日媒報導，荒井雖是以匿名為前提私下受訪發言，但媒體認為事關重大，決定在知會荒井後實名報導。

荒井2月3日晚間「私下」（off the record）跟記者談到對同性婚姻看法時說，「看了也討厭，如果（同性伴侶）住在隔壁的話也討厭。雖然尊重人權與價值觀，但如果日本允許同性婚姻法制化的話，就會有人選擇離開日本」。

日本TBS電視台報導，內閣官房副長官木原誠二今天談到荒井有關同婚發言時說，「這是絕不能有的發言」，岸田政府藉由尊重並重視多元化，始終致力打造一個具包容性的社會，「（荒井發言）完全背離政府方針，我們深刻地理解」。

木原說，未來將會確實並詳細地對外說明，全力以赴再一次恢復民眾對政府的信任。

每日新聞還原荒井2月3日晚間的受訪始末。

荒井2月3日晚間在首相官邸，以不錄影錄音及匿名方式為前提，私下接受媒體記者採訪。當時包括每日新聞在內的各媒體，總計約10名記者在場。

報導指出，在日本採訪環境中，平時對首相秘書官的私下採訪幾乎已成慣例。

有關岸田文雄2月1日在國會備詢談到同婚法制化答覆「這是會改變社會的問題」，記者在2月3日晚間私下採訪時詢問荒井。

荒井當時向記者說明岸田答詢時的想法等，並在過程中提到「連我看了都討厭，住在隔壁也有點討厭」等發言。

每日新聞政治線記者向社內回報荒井發言，經每日新聞總社編輯部內部商議後，認為荒井發言已不僅是對同婚制度的贊成與否，而是傷害性少數者的歧視內容，作為在岸田政府核心內擬定政策的首相秘書官，抱持如此人權意識是重大問題。

不過，考量到用荒井本人姓名報導有違採訪對象與記者間的「私下」承諾，所以每日新聞事前先向荒井傳達將用實名報導此事，然後在2月3日晚間11時前將新聞上網。

在新聞上網公開後，荒井同日深夜二度接受記者訪問，這次是採公開方式對稍早發言致歉並撤回發言。

報導指出，這並非是日本政府官員等因私下發言引發爭議的首例，之前還發生2002年擔任內閣官房長官的福田康夫，在私下跟記者聊天時提到「非核三原則」的修正，及2009年擔任官房副長官的漆間巖，在私下跟記者聊天時提到有關違法政治獻金案的搜查，「不會波及自民黨議員」等前例。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1120205