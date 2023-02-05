紐時：偵察氣球遭美國擊落 中國回應選項有限

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（中央社紐約5日綜合外電報導）美軍出動戰機擊落一枚入侵美國領空的中國氣球後，中方表達強烈不滿和抗議，宣稱保留「使用必要手段處置類似情況」的權利，但紐約時報分析，中國可動用的報復選項可能很少。

五角大廈2日對外公布，近日於美國內陸領空發現一個中國高空偵察氣球，疑似蒐集情資，但因擔心危及地面人員而不予擊落。直到4日下午2時39分才由一架F-22戰鬥機發射一枚AIM-9X飛彈，在南卡羅來納州沿岸外海予以擊落。

對此，中國外交部今天上午表示，中方經核查後已多次告知美方，這艘飛艇屬「民用性質」，因「不可抗力」進入美國，「完全是意外情況」，中方對美方使用武力擊落民用無人飛艇表示強烈不滿和抗議。

中國國防部發言人譚克非隨後也聲稱，美方動用武力擊落中國「民用無人飛艇」是「明顯過度反應」，中方對此表示嚴正抗議，並保留「使用必要手段處置類似情況」的權利。

中國官員原先正在籌備接待美國國務卿布林肯（Antony J. Blinken）本週到訪北京的事宜，但布林肯以氣球事件犯眾怒為由，延後訪問中國。

「紐約時報」（The New York Times）分析，北京的回應顯示，中國領袖對於北京會談計畫因他們口中的無心之過破局感到困惑。

歐巴馬政府亞太事務高級顧問、現任美國喬治城大學（Georgetown University）國際政治學教授麥艾文（Evan S. Medeiros）說：「中國所處的地緣政治位置非常緊繃，他們被當場抓包，無路可躲，而且此時他們正希望跟以美國為主的許多強權改善關係。」

中國網友疾呼北京挺身回應美國擊落氣球。就算習近平與共產黨領導人能不顧民眾壓力，他們本身敏感的自尊心可能也會要求採行一些象徵性反制措施來挽救面子。

但習近平現正疲於應付國內壓力，可能會想避免跟拜登政府針鋒相對。中國突然放棄嚴格的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）「清零」政策後，經濟仍未恢復元氣；政府也正試圖緩解長期的房地產危機；美國加強限制出售先進技術給中國，尤其是尖端半導體，更可能傷害中國企業和習近平的創新計畫。

習近平去年10月獲得中共中央總書記的第3個5年任期後，已試圖緩解與美國、澳洲、歐洲強權等西方國家的緊張關係，憂心他們組成更穩固的聯盟來抑制中國的力量。

史丹佛大學弗利曼斯伯格里國際研究所（Freeman Spogli Institute for International Studies）中國軍事安全政策專家梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）說，對擊落氣球一事小題大作，「對中方而言會是非常糟糕的戰略行動」，「他們愈是大聲抱怨，他們宣稱這是一枚民間氣象氣球被吹偏路線的說詞就愈不可信」。

紐時分析，儘管中國政府提及可能有進一步行動，但中國政府對氣球被擊落的回應，也暗示他們不想被這項爭執糾纏。中國外交部聲明的用字暗示北京可能會繼續為本身的行動辯護、否認氣球是間諜載具，同時不做出可能加劇爭執的回應。

值得注意的是，中國雖指控美國擊落氣球違反了國際慣例，卻未提到此舉違反任何國際法。中國也說會「堅決維護有關企業的正當權益」，可能有助於說服他人中國政府未直接參與施放氣球。

美國霍夫斯特拉大學（Hofstra University）法學教授古舉倫（Julian Ku）研究中國在國際法中的角色，他在回覆問題的電子郵件中寫道，中方用詞「反映出外交部不認為擊落氣球明顯違反法律」。

「如果某件事違反國際法，外交部就會說出來，所以他們現在沒這麼說的意義顯著。」

古舉倫說：「而且他們必須思考自身權益，以防美國開始送氣球或無人機進入中國。如果他們對此事用力過度，可能有害他們未來必須提出的法律主張。」（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1120205