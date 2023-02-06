澳洲新南威爾斯防洗錢 吃角子老虎機將改無現金

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（中央社雪梨6日綜合外電報導）澳洲新南威爾斯州人口在各州居冠，州長佩羅特今天說，為防洗錢與賭博危害，州內所有吃角子老虎機將在5年內轉為無現金化；這項改革計畫在下月舉行的州選舉前掀起政治爭議。

路透社報導，自由黨籍（Liberal Party）的佩羅特（Dominic Perrottet）表示，州政府將在2028年之前，把所有吃角子老虎機改為無現金化，同時提供免息貸款給酒吧與俱樂部，用以添置新的無現金賭博機器，新機器僅允許玩家從一個銀行帳戶下注。

州政府表示，政府提案將讓玩家得以限制花在吃角子老虎機上的錢，且只能用一個銀行帳戶賭錢，這將使罪犯更難利用吃角子老虎機來洗錢。

佩羅特說，他的提案「解決構成危害的賭博問題，解決洗錢問題，保障了工作與產業」。他說，他過去擔任州財政廳長時，對於從吃角子老虎機課稅，「自別人的苦難中獲利」，一直感到不安。

中間偏左的澳洲工黨（Australian Labor Party）沒有呼籲要強制採用無現金的吃角子老虎機，僅表態支持有限度試行。

除了美國內華達州之外，新南威爾斯州是匯聚最多吃角子老虎機的地方，澳洲人暱稱這些賭博機器為pokies。新南威爾斯州強大的酒吧與俱樂部遊說團體也對政治領袖具有重大影響力。

根據智庫「澳洲協會」（Australia Institute）數據，全球約100萬台合法吃角子老虎機中，擁有2500萬人口的澳洲占了其中1/5，其中半數又都在新南威爾斯州。

自從2020年展開的一連串調查發現許多賭場老闆未能阻止洗錢和危害性賭博的事例以來，博奕業對新南威爾斯州政局的影響就一直是焦點議題。（譯者：屈享平/核稿：曾依璇）1120206