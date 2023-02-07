辛普森家庭提中國勞改營 香港Disney+整集刪除

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迪士尼公司熱門卡通影集「辛普森家庭」中有一集提到中國的「強迫勞動營」，這集已從香港Disney+串流服務中移除。圖為台灣用戶畫面。（圖取自Disney+網頁disneyplus.com）

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（中央社香港6日綜合外電報導）迪士尼公司（Walt Disney Co.）熱門卡通影集「辛普森家庭」中有一集提到中國的「強迫勞動營」，路透社查證後發現，這集已從香港Disney+串流服務中移除。

「辛普森家庭」（The Simpsons）「憤怒的麗莎」（One Angry Lisa）這集去年10月在電視首播，經路透社查證，目前已無法在香港Disney+串流服務上看到。

這集卡通自Disney+刪除的消息，是由英國「金融時報」（Financial Times）率先披露。

路透社無法確定這集內容自香港Disney+移除的時間，迪士尼未立即回覆置評要求。

在這集卡通中，美枝（Marge Simpson）在中國萬里長城的背景下上健身課時，教練跟她說：「請看看這壯觀的中國奇景：比特幣礦場、強迫勞動營，有兒童在裡面製造智慧型手機」。

中國否認境內有任何強迫勞動事件發生。

人權團體與西方政府長期以來指控北京在新疆虐待主要為穆斯林的維吾爾族少數民族，包括在集中營使用強迫勞動。

2021年，迪士尼在香港首度推出Disney+串流服務時，曾因提到1989年天安門鎮壓事件移除「辛普森家庭」一集內容。

曾為英國殖民地的香港1997年回歸中國後，在經同意的「一國兩制」下享有特定自由，但香港民主運動人士說，北京近年來一直侵犯這些自由。北京與香港的政府都否認這項說法。

2021年，香港立法會通過電影檢查條例，「以維護國家安全」，但官員當時說，這項法律不適用於串流服務。

香港政府表示，電影檢查條例針對的是被視為「認同、支持、宣揚、美化或煽動」可能危害國家安全的活動。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1120207