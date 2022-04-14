怪獸與鄧不利多的秘密中國上映 刪同志情對白迎合審查

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（中央社紐約13日綜合外電報導）「哈利波特」系列最新電影「怪獸與鄧不利多的秘密」上週陸續在中國等22個國家上映，然而為了配合中國廣電審查制度，片商華納兄弟影業公司刪除了2句表露同志情的6秒對白。

美國有線電視新聞網（CNN）和英國廣播公司（BBC）等媒體報導，「怪獸與鄧不利多的秘密」（Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore）本月8日在中國搶先上映，片中由裘德洛（Jude Law）飾演的鄧不利多（Albus Dumbledore）和邁茲米克森（Mads Mikkelsen）飾演的黑巫師葛林戴華德（Gellert Grindelwald）曾是一對戀人，但為了配合中國的審查制度，片商刪除了「我曾愛過你」和「葛林和我相愛的那個夏天」約6秒對白。

「哈利波特」作者JK羅琳（JK Rowling）2007年曾透露鄧不利多是同性戀，然而在此之前，系列電影從未明確提及他的性向。

華納兄弟影業公司發言人在聲明中說，華納兄弟「致力維護我們發行的每部電影的完整性」，並「敏銳地因應各種市場因素而做出細微刪減」。

華納兄弟說：「我們希望創作者的作品能在全球各地亮相，過去我們也有為當地市場做出細微修改的前例。」

華納兄弟按規定刪減「怪獸與鄧不利多的秘密」6秒對白，遵守當地要求，並接受這樣的變動，但強調「這部電影的精神依舊完整」。

華納兄弟表示，希望世界各地的觀眾都能「觀賞並享受這部電影」。「怪獸與鄧不利多的秘密」是「哈利波特」（Harry Potter）前傳系列第三部曲。

華納兄弟說：「為中國影迷提供觀賞這部電影的機會，對我們而言也很重要，即便電影必須經過些微刪減。」

中國國家廣播電視總局2016年發布新指導方針，禁止電視節目「追捧西方生活方式」，包括露出事業線、飲酒、吸菸與同性戀等情節。

因此，這並非中國第一次要求刪減關於LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）的劇情。美國1990年代熱門情境喜劇「六人行」（Friends，中國翻譯為老友記）今年2月在中國串流平台上架，不過受限於中國政府嚴格的審查制度，刪掉不少片段與台詞，比如說片中角色羅斯（Ross）提到前妻與他離婚的原因，是因為她發現自己是女同志。

另一個例子則是向英國傳奇搖滾樂團「皇后合唱團」（Queen）致敬的傳記電影「波希米亞狂想曲」（Bohemian Rhapsody），這齣涉及同性戀情節的電影2019年3月雖意外獲中國同意上映，但包括兩個男人接吻等超過兩分鐘片段遭到刪除。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1110414