中國大改「鬥陣俱樂部」結局引眾怒 騰訊改播原版

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（中央社北京7日綜合外電報導）美國邪典電影「鬥陣俱樂部」近日在中國「騰訊視頻」上線，結局卻遭到「河蟹」竄改，審查版本在網路上引發眾怒後，騰訊視頻又於本週恢復播出原版結局。

法新社報導，雖然北京擁有全球數一數二嚴格的審查制度，當局每年僅允許少數外國電影上映，有時更會大幅刪減內容，然而，反轉電影結局之舉可謂相當罕見。

1999年上映的「鬥陣俱樂部」（Fight Club）當年票房雖不出色，卻是很多影迷眼中的非主流經典。在電影結尾，艾德華諾頓（Edward Norton）飾演的角色殺死了他臆想出來的另一個自我，也就是布萊德彼特（Brad Pitt）扮演的「泰勒德頓」（Tyler Durden），然後遙望城內大樓一一爆破，暗示他打算顛覆現代文明。

中國的最新版本卻描述了全然不同的結局。艾德華諾頓扮演的「敘事者」殺了泰勒後，不再有大樓爆破場景，取而代之的是黑屏和一段文字：「警方迅速偵破整起計畫並逮捕所有罪犯，成功阻止炸彈爆炸。」

這個國家公權力勝利的結局引起一些中國觀眾不解與不滿，許多人可能早已看過未經刪改的電影版本。

許多網友在社群媒體上表達不滿後，騰訊視頻本週開始播放「鬥陣俱樂部」的原版結尾，該電影的經典大樓爆破結局得以重現。

人權觀察組織（Human Rights Watch）將「鬥陣俱樂部」結尾遭刪減形容為「反烏托邦」（dystopian）的做法。

然而，「鬥陣俱樂部」電影原著小說作者巴拉紐克（Chuck Palahniuk）在娛樂新聞網站TMZ的訪問中談到，比起原版電影，中國版本其實更貼近原著。

針對「鬥陣俱樂部」先是遭到審查竄改，之後又恢復原版結局，騰訊並未回覆法新社的相關提問。

「鬥陣俱樂部」結局重現，也在網路上掀起更多爭論。一名中國影迷表示，他對當局的做法感到相當「無言」，他的想法也在社群網站上引起不少共鳴。（譯者：張璦/核稿：施施）1110207