澳媒：索羅門群島挺台省長遭不信任投票去職

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雪梨7日綜合外電報導）澳洲廣播公司報導，索羅門群島馬萊塔省（Malaita）議會今天通過不信任投票，將省長蘇達尼免職。蘇達尼向來直言批評索國深化與中國的關係，也曾在台灣接受腦部診斷及治療。

路透社報導，索羅門群島近年強化與中國的關係，去年4月更與中國簽署安全協議。蘇達尼（Daniel Suidani）不僅長期批評中央政府加深與中國關係的做法，也禁止中國企業進駐索國人口最多的馬萊塔省，並接受美國提供的發展援助。

澳洲廣播公司（ABC）2名記者表示，馬萊塔省議會今天決定將蘇達尼免職。

不信任投票通過後，當地警方動用催淚瓦斯驅散數十名抗議群眾。

馬萊塔省居民曾於2019年反對索國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）政府在外交上承認中國、與台灣斷交的決定。

蘇嘉瓦瑞2021年拒絕會見馬萊塔省民眾，首都荷尼阿拉（Honiara）隨後爆發反政府暴力示威。

蘇達尼一向是蘇嘉瓦瑞的眼中釘，中央政府與馬萊塔省的關係自蘇嘉瓦瑞正式承認中國之後就不斷惡化。（譯者：張茗喧/核稿：曾依璇）1120207