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北韓將閱兵秀肌肉 金正恩視察部隊喊加強軍力

2023/2/8 16:59（2/8 17:49 更新）
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北韓國營中央通信社8日報導，北韓領導人金正恩視察部隊向官兵致敬時呼籲加強軍事力量。（圖取自中央通信社網頁kcna.kp）
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（中央社首爾8日綜合外電報導）北韓國營中央通信社（KCNA）今天報導，北韓領導人金正恩視察部隊向官兵致敬時呼籲加強軍事力量。外界預期北韓即將舉行大閱兵並展示最新武器。

路透社引述中央通信社（KCNA）的說法報導，金正恩和妻子、女兒昨天赴營區視察部隊，紀念北韓人民軍成立75週年。

根據中央通信社報導，金正恩在稍後的宴會中說：「為了加強和發展我們的武裝部隊，讓我們大家加倍努力，為社會主義祖國的繁榮發展做更多的事。」

金正恩6日誓言將擴大軍事演習，並加強北韓這個核武國家的戰備態勢。

中央通信社另一則報導提及金正恩去年領導進行大規模軍事演習，包括出動數百架戰機，「強烈打擊美國及其代理人（在11月）舉行的有史以來最大規模聯合空中軍演」。

根據國際分析人士說法，幾個月以來商業衛星照片都顯示，北韓軍隊正在演練預計本週舉行的大型閱兵。

這種閱兵通常在首都平壤市中心的金日成廣場舉行，通常用來展示新武器，包括設計用來攜帶核彈頭的彈道飛彈。

北韓過去4次閱兵都是在天黑後舉行。

總部設在首爾、專門觀察北韓動向的「北韓新聞」（NK News）引述所獲得的影片報導，發光的飛機今天淩晨1時左右低空飛過平壤上空，廣場上可以聽到音樂，顯示閱兵即將舉行。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1120208

#金正恩
#北韓
#中央通信社
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